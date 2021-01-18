【新冠肺炎】本港次輪指定檢疫酒店提供約１萬間房，增低價房比例

《經濟通通訊社１８日專訊》本港新冠肺炎疫情持續，公務員事務局局長聶德權下午公布，

第二輪指定檢疫酒店維持３６間，其中４間酒店新加入，另有４間參與首輪計劃的酒店退出，合

約期為６０天，由２月２０日至４月２０日。

第二輪指定檢疫酒店提供的房間數目約１萬間，其中房價在５００元以下的酒店，由首輪的

７間，增至次輪的１１間，房間數目增一倍至超過２８００間，佔第二輪酒店提供房間總數

２７％，而房價在１０００元或以下的房間共約８５００間，佔總供應約８３％。

聶德權表示，隨著首輪指定檢疫酒店合約期將於２月１９日屆滿，當局近日發信邀請持有效

酒店或旅館牌照者，參與第二輪計劃，最後錄得７０多間酒店申請，當中較多申請屬低價酒店。

他表示，當局在甄選第二批酒店名單時，主要評估酒店的衞生情況是否符合防疫要求、房價以及

參與首輪計劃時的表現等。

他強調，「外防輸入」是本港防疫措施重要一環，而首輪指定檢疫酒店計劃實施過多月來，

運作暢順，現時入住率約六成。他解釋，由於當局已將抵港人士的強制檢疫要求延長至２１天，

而英國和南非航班又禁飛本港，故將指定檢疫酒店房間數目由首輪的１﹒２萬間減至第二輪約１

萬間。（ｃｌ）

