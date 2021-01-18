【新冠肺炎】醫管局：８６歲女患者離世，伊院廣華服務需求壓力大

《經濟通通訊社１８日專訊》醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲公布，伊利

沙伯醫院一名８６歲女病人，本月３日因為患病入院治療，其後確診新冠肺炎，之後情況持續惡

化，延至今日中午離世，即疫情至今，本港累計已有１６３人不治。

庾慧玲指，由於在油尖旺區找到很多確診者，醫管局已進入高度戒備狀態，並承認九龍區例

如伊利沙作醫院、廣華醫院，有很大服務需求壓力，建議市民如果沒有病徵，但又想檢測，可到

社區檢測中心和普通科門診等，避免去急症室。



＊北區醫院內科醫生初步確診＊



庾慧玲表示，北區醫院一名在深切治療部工作的內科醫生亦於今日初步確診，該名醫生昨日

發燒、肚痾，到急症室求醫，現已接受隔離治療，情況穩定。該名醫生於深切治療部工作時，會

照顧確診病人，他於１月１７日最後一天上班，當值時有佩戴合適裝備，醫管局會安排深切治療

部、內科病房等，為有需要病人、職員檢測、並持續做醫學監測。



＊伊院病人服務助理染疫＊



另外，伊利沙伯醫院有一名支援服務部的病人服務助理染疫，該名員工於１月１６日感到喉

痛和咳，當天沒有上班，翌日到急症室求診，經檢測後今日證實初步陽性，現時情況穩定。該名

員工主要負責外圍清潔，期間沒有做高風險程序，工作時亦有佩戴合適裝備，沒有病人列入緊密

接觸者。由於曾與５名員工一同用膳，屬於緊密接觸者，全部要隔離檢疫１４日。（ｃｌ）

