【新冠肺炎】柴灣曉峰樓疑有直向傳播，專家將到場視察

《經濟通通訊社１８日專訊》衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，柴灣峰華邨曉峰樓再
多兩個單位有人確診新冠肺炎，累計有５單位共８人染疫，當中３個單位均為１３室，擔心有垂
直傳播風險，專家將到現場視察。
張竹君指，本港新增確診個案由上日的５５宗，增至今日的１０７宗，相信與油麻地一帶社
區爆發有關，由於新增個案中，不少涉及尼泊爾及印度籍家庭，當局會向少數族裔加強宣傳抗疫
。（ｃｌ）
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