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18/01/2021 07:53

香港建設（１９０）獲每股８元溢價逾１倍私有化，申請今早復牌

　　《經濟通通訊社１８日專訊》香港建設（００１９０）公布，主席兼控股股東黃剛及妻子各
持５０％股權的公司華創創業投資作為要約人提出私有化建議，每股８元，較停牌收報３﹒６３
元溢價約１﹒２倍。該集團於本月１３日停牌，申請今天上午９時起恢復股份買賣。
　　該集團指，黃剛等一致行動人士持約６７﹒８３％股權，建議以協議安排方式向其他股東收
購股份的總代價約１１﹒８億元，而每股註銷價將不會提高，在協議安排生效時，該集團將撤銷
上市地位。協議安排須獲不少於參與投票的７５％股東贊成，以及不多於１０％反對等方可。
　　要約人指，該集團股價低迷及交易流動性低，註銷價為９０天平均收市股價４元的兩倍，為
股東提供具吸引力機會變現投資。此外，因每股資產淨值較市價持續重大折讓，該集團一直未能
在不攤薄每股資產淨值情況下作有意義的股權集資，故倘建議事項順利進行，該集團可在制定長
遠策略及節省上市開支方面提高靈活性。
　
＊派第二次中期股息１３仙＊
　
　　另外，該集團指，宣派第二次中期股息每股１３仙，代替截至去年１２月３１日止年度末期
股息。第二次中期股息將派付予於將予宣布的股息記錄日期名列股東名冊的股東。股息記錄日期
將為協議安排記錄日期或６月３０日兩者之較早者。（ｗｈ）

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