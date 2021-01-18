龍源電力（９１６）發３９億人幣Ａ股合併平莊能源，涉一籃子交易

《經濟通通訊社１８日專訊》龍源電力（００９１６）公布，建議以發行總代價３９億元（

人民幣．下同）的Ａ股方式換股吸收合併在深圳上市的平莊能源（深：０００７８０）Ａ股股票

，而平莊能源售資產予龍源電力控股股東國家能源集團旗下內蒙古電力，以及該集團向國家能源

集團擬購買資產等一籃子交易。

該集團指，將以每股１１﹒４２元發行合共約３﹒４２億股Ａ股，交 換平莊能源Ａ股，而

平莊能源的換股價以定價基準日前２０個交易日均價每股３﹒５元為基準，給予１０％溢價率，

即每股３﹒８５元，平莊能源換股股東所持１股可換０﹒３３７１股龍源電力新Ａ股。合併完成

後，平莊能源將終止上市，並最終註銷法人資格。

此外，平莊能源擬售全部或部分資產和負債，而該集團擬向控股股東收購部分從事風電項目

的６間公司股權。該集團指，有關合併、資產出售及現金購買互為前提條件，其中一項未能實施

則其他兩項均不實施。



＊交易實現Ａ＋Ｈ兩地上市＊



該集團指，交易完成後將實現Ａ＋Ｈ兩地上市，打通境內外融資渠道。由於Ａ股市場投融資

工具不斷創新且活動十分活躍，Ａ股整體估值相較Ｈ股存溢價，為未來業務發展和兼併收購提供

資本支持，而該集團是國家能源集團新能源業務上市公司平台，合併的同時通過資產出售及現金

購買注入國家能源集團新能源資產，有利於減少該集團與國家能源集團之間新能源業務的同業競

爭。（ｗｈ）

