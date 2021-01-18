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18/01/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入１４０﹒５億人幣，買騰訊小米沽吉利長汽

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美股周四先高後低，港股上周五（１５日）表現反覆，低開
１０２點，上午低見２８３９４點後反覆向上，曾倒升１７０點，見２８６６７點全日高，再創
去年１月２０日以來新高，之後升幅收窄。午後掉頭向下，恆指曾挫２０２點，見２８２９４點
全日低，之後曾倒升過百點。恆指最終收報２８５７３，升７７點或０﹒２７％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１４０﹒５億元人民幣，減少３﹒３％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）、中芯國際（００９８１）；淨賣
出最多的依次是吉利汽車（００１７５）、長城汽車（０２３３３）、華潤啤酒（００２９１）

　　主板成交２５３９﹒８３億元增加２２﹒３％。其中港股通成交７０９﹒９億元，佔總成交
２８％。

＊北水續掃騰訊，淨買入逾４９億元＊

　　騰訊控股升２﹒４６％報６４５元，北水淨買入４９﹒１億元。
　　小米集團跌１０﹒２６％報２９﹒３元，北水淨買入３５﹒６億元。
　　中芯國際跌１﹒７８％報２７﹒６５元，北水淨買入９﹒４億元。
　　吉利汽車跌４﹒８８％報３１﹒２元，北水淨賣出９﹒７億元。
　　長城汽車跌３﹒７３％報２５﹒８元，北水淨賣出４﹒７億元。
　　華潤啤酒跌２﹒２２％報６８﹒２元，北水淨賣出０﹒４億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　４９﹒０６
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　３５﹒６４
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　　９﹒３９
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　　８﹒６２
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　　５﹒８４

　　淨沽出最多港股：
　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　　　　－９﹒７０
　　長城汽車　　　　（０２３３３）　　　　　－４﹒６８
　　華潤啤酒　　　　（００２９１）　　　　　－０﹒３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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