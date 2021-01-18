《日入而息》匯控冀儘快恢復派息，海洋公園轉型山上景點需收費



《今天重點》﹡匯控（００００５）冀按監管要求恢復派息，期望股息重回可持續水平

﹡林鄭料去年經濟收縮６﹒１％，但今年下半年可望復甦；渣打料環球經濟下

半年復甦，惟難迅速重回疫情前水平；郭樹清稱金融創新需置於審慎監管下

，將努力防止風險

﹡港交所史美倫料中概股來港二次上市趨勢將持續；史美倫稱有信心亞洲繼續

是全球增長引擎；港交所（００３８８）期望ＳＴＡＧＥ平台可引導資金推

市場可持續性

﹡政府擬向海洋公園提供非經常撥款１６﹒７億，還款延至２０５９年；邱騰

華稱海洋公園山下園區將免費開放，部分設施外判營運；劉鳴煒預計山上園

區以景點式收費，配合躍動港島南計劃

﹡疫苗顧問專家委員會同意批准使用復星疫苗

﹡本港新增１０７宗確診個案，再多７幢大廈須強制檢測

﹡中國第四季ＧＤＰ增６﹒５％勝預期，全年增２﹒３％；統計局表示去年經

濟運行穩定恢復，惟恢復基礎尚不牢固；政府工作報告提的宏觀調控目標已

經實現



《即日市況》﹡科網股領跑科指破頂，恆指揚２８８點報２８８６２再創近一年高



《深滬股市》﹡ＧＤＰ正增長滬指升０﹒８％攻三千六，成交止步萬億



《美元匯價》﹡可於１﹒２１附近小注做空歐元；歐元最新報１﹒２０７２╱７５，日圓最

新報１０３﹒７５╱７６



《公司資訊》﹡周大福（０１９２９）續拓內地珠寶零售，優化業務策略迎接市道回暖

﹡保華集團（００４９８）Ｔｓｃｈｉｒｎｅｒ先生已獲委任為執行董事及總

裁

﹡報道指抖音母企購港券商，料進軍港金融市場

﹡港鐵（０００６６）二維碼付費乘車服務將推，今天起可預先連結

Ａｌｉｐａｙ帳戶

﹡傳阿里（０９９８８）已收購內地餐飲ＳａａＳ服務商「美味不用等」

﹡耀才證券（０１４２８）去年業績理想今年增聘人手，料加薪幅度高於２％

﹡越南政府表示富士康計劃今年在越南投資７億美元

５％

﹡小米長江產業基金入股ＡＩ公司晶視智能科技

﹡中國能源建設（０３９９６）去年新簽合同額５７７８億元人民幣，按年增

１１﹒０４％

﹡開源控股（０１２１５）巴黎酒店最早今年３月重新開放，或會進一步延遲

﹡勵晶太平洋（００５７５）旗下早洩藥已於香港推出，料３－４月份在澳門

台灣推出

﹡雲頂新耀（０１９５２）與Ｓｐｅｒｏ達成修訂授權合約，獲得藥物專利權

益

﹡蒙古能源（００２７６）授出合共１６５０萬股購股權，行使價每股

１﹒３１元

﹡復宏漢霖（０２６９６）類風濕關節炎藥物補充申請獲國家藥監局受理



《國企紅籌》﹡太保（０２６０１）獲Ｓｃｈｒｏｄｅｒｓ Ｐｌｃ增持２３０萬股

﹡五礦地產（００２３０）去年簽約銷售額按年升１﹒２４倍至１９３﹒６億

元人民幣

﹡中國人壽（０２６２８）尹兆君辭任非執行董事，於上周五生效



《神州民企》﹡恆大（０３３３３）已安排１６５﹒４５億元提前贖回２０２３年到期可換

股債券

﹡天能動力（００８１９）科創板分拆上市已完成

﹡大成生化科技（００８０９）及大成糖業（０３８８９）：新債權人轉讓貸

款及擔保予長春潤德



《中國要聞》﹡上月天然氣進口按月大增２２％，原油進口量顯著挫

﹡中國第四季ＧＤＰ增６﹒５％勝預期，全年增２﹒３％

﹡內地１２月工業增加值增７﹒３％，勝預期

﹡內地１２月社會消費零售總額增４﹒６％，大遜預期

﹡內地去年房地產投資增長７％

﹡去年全國固定資產投資增２﹒９％，遜預期

﹡去年全國居民人均可支配收入實增２﹒１％支出降４％

﹡去年全國商品房銷售額增８﹒７％

﹡全國１２月城鎮調查失業率５﹒２％，與去年持平

﹡首１１月全國規模以上工業利潤增２﹒４％

﹡統計局表示去年經濟運行穩定恢復，惟恢復基礎尚不牢固；政府工作報告提

出的宏觀調控目標已經實現

﹡寧吉喆稱去年消費零售負增長，四季度已接近正常水平；疫情散發影響上月

零售增速回落，惟影響可控；預計今年進出口有望延續目前態勢

﹡螞蟻戰略配售基金縮水，２６０萬戶退出

﹡嬰兒擦含激素抑菌霜後成大頭娃娃，公安機關立案偵查

﹡上海今年首批６２個外資項目簽約，投資逾百億美元

﹡上海臨港新片區今年生產總值將增三成；上海臨港新片區將爭取參照經濟特

區管理

﹡一批國產ＣＰＵ公司衝刺科創板，據報上海兆芯籌備上市

﹡人行２０億逆回購利率持平，淨回籠３０億

﹡特朗普下令華府部門將對中國的採購降至最低

﹡上月進口煤炭翻兩番，全國發電量按月急增１３％

﹡中國外交部表示制裁在台灣問題上表現惡劣的美國官員；外交部回應撤銷對

華為出口許可報道：停止無理打壓

﹡據報首批特斯拉國產新車落地，有上海車主已提車

﹡德勤中國料今年虛擬實境、遙距醫療及雲計算等行業增長加快

﹡中國煤炭交易中心綜合交易價格指數連續１１期上漲

﹡西安前副市長涉受賄被捕，上周遭雙開

﹡上海鼓勵社會力量參與體育設施建設和管理運營



《寶島快訊》﹡台股收市持平，報１５６１２點



《其他消息》﹡港澳辦強烈譴責美國制裁中港官員，粗暴干涉中國內政

﹡張建宗稱公務員簽聲明展示忠誠，標誌意義重大

﹡梁籌庭擔心公務員宣誓影響日後上街爭取僱員權益

﹡聶德權稱以公務員身份表達意見，須考慮有否角色衝突

﹡政府擬向海洋公園提供非經常撥款１６﹒７億，還款延至２０５９年

﹡邱騰華稱海洋公園山下園區將免費開放，部分設施外判營運

﹡劉鳴煒預計山上園區以景點式收費，配合躍動港島南計劃

﹡姚思榮稱財委會無理由反對向海洋公園撥款建議

﹡本港首１１個月商品出口貨量跌２％，但單月升６﹒２％

﹡陳茂波預告最新失業率勢破１６年高位

﹡中原十大屋苑連續兩周末錄２４宗成交，５月以來最旺

﹡深股通額度全日用３７﹒７億元；滬股通額度全日用７﹒２億元，陸股通淨

流入１６﹒４億

﹡恆指公司終止發布四項指數



《金融論壇》﹡中移動香港表示５Ｇ服務已覆蓋９５％戶外區域

﹡余偉文稱不知疫情未來走向，政策需具靈活性

﹡亞投行表示疫情暴露經濟鏈脆弱，數字科技將扮演重角色

﹡林鄭料去年經濟收縮６﹒１％，但今年下半年可望復甦

﹡郭樹清稱金融創新需置於審慎監管下，將努力防止風險

﹡學者指市場太依賴貨幣政策和利率，需尋求有效方法

﹡渣打料環球經濟下半年復甦，惟難迅速重回疫情前水平

﹡史美倫稱有信心亞洲繼續是全球增長引擎

﹡港交所（００３８８）期望ＳＴＡＧＥ平台可引導資金推市場可持續性



《新冠肺炎》﹡本港新增１０７宗確診個案，再多７幢大廈須強制檢測

﹡醫管局表示８６歲女患者離世，伊院廣華服務需求壓力大

﹡柴灣曉峰樓疑有直向傳播，專家將到場視察

﹡吉林現１傳１０２傳播鏈，哈爾濱男銷售於養生班播毒

﹡河北邢台委託檢測機構瞞報３例陽性，責任人被控制

﹡挪威接種輝瑞疫苗後死亡個案增至２９宗

﹡中大表示隱性有抗體巿民少於１％，擬續招募２０００人研究

﹡市建局冀今年年中為２０００戶裝Ｕ形彎管自動補水器

﹡本港次輪指定檢疫酒店提供約１萬間房，增低價房比例

﹡明愛紓緩治療病房護士初步確診，居油麻地強檢大廈

﹡教資會再增撥１億資助新冠及其他新型傳染病相關研究

﹡梁子超稱有需要為高危大廈居民每３至５日做一次檢測

﹡憂花墟逼爆，消息指政府研各區重設濕貨年宵

﹡衞生署荃灣政府合署牙科診所員工初步確診

﹡蓬佩奧籲赴華世衛專家向中國施壓，中方重申防控有效

﹡傳金管局或調整新春換新鈔安排，鼓勵改用電子利是

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