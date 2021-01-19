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19/01/2021 07:50

《華爾街內望》歐洲股市個別發展，英股跌０﹒２％德股漲０﹒４％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》市場擔心經濟復甦，不過汽車製造商Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ上
市首日跳漲，歐洲股市周一（１８日）個別發展。
　　美股因馬丁路德金紀念日休市，全球市場交易遲滯。德國ＤＡＸ指數漲６０點或０﹒４％，
報１３８４８點。英國富時１００指數跌１５點或０﹒２％，報６７２０點。法國ＣＡＣ　４０
指數微漲５點或０﹒１％，報５６１７點。
　　歐洲股市未受中國經濟出現好於預期的季度反彈的數據而鼓舞，因為投資者擔心疫情的嚴格
限制，疫苗供應出現潛在挑戰，可能會削弱首季度歐洲經濟增長。
　　市場亦密切關注意大利的政治動向，因為意大利總理孔特將面臨為期兩日的議會投票，投票
結果將決定他的執政聯盟能否繼續掌權。
　　歐洲業績期將在未來幾周進入高峰期，據路孚特預測，預計ＳＴＯＸＸ　６００指數成份股
公司第四季獲利將跌２６﹒３％。
　　個股方面，Ａｄｉｄａｓ跳漲４﹒８％，Ｒｉｃｈｅｍｏｎｔ、ＬＶＭＨ在內等奢侈品股走
高，不過法國零售商家樂福跌６﹒９２％。
　　快意佳士拿與標致雪鐵龍達成合併交易後首個交易日，Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ跳漲
７﹒６％。（ａｌ）

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