《缸邊隨筆－石鏡泉》拜登會ＵＮＤＯ特朗普關稅？

《缸邊隨筆》拜登上場，會ＵＮＤＯ特朗普加徵的關稅嗎？筆者認為會。不會全部ＵＮＤＯ

，也不會先ＵＮＤＯ對中國的關稅，應會先ＵＮＤＯ特朗普對歐、加、南美的關稅，再ＵＮＤＯ

對日韓、東盟國家的關稅，最後但應不遲過６個月之後才ＵＮＤＯ對中國的關稅。



為甚麼會有此估？



拜登要ＵＮＤＯ大部分特朗普所加徵的關稅，是自救，先ＵＮＤＯ歐、加、南美的關稅，是

政治姿態。因為特朗普埋下不少美中關係的政治地雷，太早、太快地拆這些中美間的政治地雷，

會給特朗普支持者垢病。那些要在未來兩年再選的兩院議員亦要考慮會否失去特朗普「粉絲」的

支持，而一定要堅持特朗普的「遺風」。因此拜登就算想快快ＵＮＤＯ特朗普加徵的關稅，也不

能不一步一為營。



＊增中國關稅 減美國職位＊



拜登為甚麼要急於ＵＮＤＯ特朗普對中國所加徵的關稅？因為美中商業議會（ＵＳ－

Ｃｈｉｎａ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｃｏｕｎｃｉｌ， ＵＳＣＢＣ）與牛津經濟（Ｏｘｆｏｒｄ

Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ）最近有個研究指出：



（１）特朗普對中國加徵的關稅，會使美國減少了２４﹒５萬個職位；



（２）如中美雙方都適當地減少些關稅，會於２０２５年增加美國１４﹒５萬個職位，及增

加１６００億美國ＧＤＰ。至於何謂適當，又要減哪些關稅，沒有提出，他們的調研如是說：



Ｔｈｅ ｇｒｏｕｐ， ｗｈｉｃｈ ｒｅｐｒｅｓｅｎｔｓ ｍａｊｏｒ

Ａｍｅｒｉｃａｎ ｃｏｍｐａｎｉｅｓ ｄｏｉｎｇ ｂｕｓｉｎｅｓｓ ｉｎ Ｃｈｉｎａ

﹐ ｓａｉｄ ｔｈｅ ｓｔｕｄｙ ｂｙ Ｏｘｆｏｒｄ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ ａｌｓｏ

ｉｎｃｌｕｄｅｓ ａｎ 「ｅｓｃａｌａｔｉｏｎ ｓｃｅｎａｒｉｏ」 ｗｈｉｃｈ

ｅｓｔｉｍａｔｅｓ ａ ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ ｄｅｃｏｕｐｌｉｎｇ ｏｆ ｔｈｅ

ｗｏｒｌｄ’ｓ ｔｗｏ ｌａｒｇｅｓｔ ｅｃｏｎｏｍｉｅｓ ｃｏｕｌｄ ｓｈｒｉｎｋ

Ｕ﹒Ｓ﹒ ＧＤＰ ｂｙ ＄１﹒６ ｔｒｉｌｌｉｏｎ ｏｖｅｒ ｔｈｅ ｎｅｘｔ

ｆｉｖｅ ｙｅａｒｓ﹒ Ｔｈｉｓ ｃｏｕｌｄ ｒｅｓｕｌｔ ｉｎ ７３２﹐０００

ｆｅｗｅｒ Ｕ﹒Ｓ﹒ ｊｏｂｓ ｉｎ ２０２２ ａｎｄ ３２０﹐０００ ｆｅｗｅｒ

ｊｏｂｓ ｂｙ ２０２５﹐ ｉｔ ｓａｉｄ﹒



拜登的財相是耶倫，是位經濟學家，以研究美國就業情況而著名。２０１８年６月，耶倫離

任美聯儲局時，曾批評特朗普的貿易保護主義政策，認為已偏離了多邊貿易體系，故美國應遵從

世貿組織（ＷＴＯ）規則，以處理中國和歐盟間的貿易問題。



２０２０年２月，世界銀行舉行一次活動上，耶倫認為，特朗普加徵關稅，並沒有讓美國增

加製造業職位，也沒有讓美國企業更有競爭力。所以中美能達成第一階段協議而「休戰」，是件

好事。另撇一筆是，拜登委任處理對華貿易代表戴琦，是以在ＷＴＯ中有仗戰勝中國而出名，故

可以預期，這兩位女將將會以ＷＴＯ為一個切入點，去「謹慎制衡」中國，意即是，可以合作的

合作，要競爭的競爭，要遏止的遏止。這個「遏止╱競爭╱合作」應是拜登對華政策的中心，這

個跟特朗普之前的「接觸╱遏止」的不同是，「遏止」是掛頭牌，跟特朗普的「遏止、遏止、遏

止」是大不相同。



拜登政府仍以「遏止」行頭，是因為中美的意識形態、文化、政治制度不同，在美國一日不

放下白人文化、政治、意識形態優越的前提下，美中的「對抗╱合作」，可能要維持５至１０多

年，一直到美國不得不承認中國的政治制度、文化、意識形態並不是外星來的，而是地球上也可

並存的才可。



有沒有這個可能性？有。前提是中國國力必須持續強起來，ＧＤＰ、產業、科技繼續好，民

心繼續依附中央，那就是開１１個航母群來也不怕。因為今時再不是用大刀長矛來對付豹狼，而

是用東風４１（或其他導彈）來招呼入侵的航母。在這點上，美國五角大樓是知道，中國解放軍

是難啃的。



特朗普的加徵關稅，被北京當局成功地豎了塊鋼板所擋，兩年下來，中美的出入口數字，說

明特朗普是踢鋼板踢到腳斷。



特朗普於２０１８年９月對華貨廣泛地、大力地加徵關稅，但大部分這些關稅並不是由中國

出口商付，而是由美國入口商付。也即是部分要由美入口商吸收，減少了其所賺，又或由美入口

商增加美國內銷的貨價，即由美國消費者所承擔。如不少美國消費者在２０２０年裏都是拿政府

救濟金過活的話，即是這些增加了的貨價是由美政府承擔了，這是典型的賠了夫人又折兵。



唉？看美國關稅與中國貨佔美入口比例。



２０１８年８月，美入口中國貨增加，因為美入口商要多入貨，以避關稅，關稅開徵後，華

貨輸美確有減少。但到２０２０年華貨輸美又回增，原因？



有些貨只有中國才平靚正，例如美國支持特朗普與支持拜登者所揮舞的美國旗，都是中國製

造，這兩派人不多衝突，美國旗的需求，損耗便較少，中國的製美國旗廠便少了生意。



２０２０年初的疫情，使到不少中國以外地區的生產線停工，美入口商又不能不把訂單回流

中國，所以在２０２０年華貨佔美入口貨比又回升。



疫情如平穩下來，中國以外的生產線又復工，華貨出口又會否受壓？會，所以中國就不懈地

進行工業２０２５，務求使中國貨透過提升生產效益，減少廢品率，增加良品率（如中芯國際（

００９８１）做的１４納米，２８納米芯片）來把對手拋開。一個最大的競爭對手是美國本身

，只不過美國人的工資不低，美國廠家又未必肯大力投資在美國本土設廠，所以就等美國入口商

不買中國貨，也要買其他美國本土以外的廠家的貨，使到美國入口貨量仍多。



當任何一場戰爭是殺敵一千，自損八百；以致殺敵八百，自損一千，就不會有人肯去打這場

「輸硬」的仗，話「輸硬」是美國資本主義只認金錢，而中國社會主義是可以為國「捐軀」的，

在兩國號令群眾抗疫一事上，就看出差異。２０２０年疫情初起，適逢春節，不少鄉村竟有人持

刀在村入口站崗，而標語是：「回鄉省親，不孝子孫」。昔日有大禹為治水，三過其門而不入，

去年有為抗疫，竟要求斷親情，歐美人士謂聖誕節要闔家聚會，結果就是疫情大爆，你揀邊樣？



２０２０年中國抗疫一事，起碼給歐洲大國敲響一鐘：封城、封城，不得不封城。中國早封

城，中國早甩難，歐洲遲封城，望亡羊補牢，美國今時仍不封城，睇你點死。香港呢？無眼睇。



拜登可以怎ＵＮＤＯ特朗普所加徵的關稅，不是ＵＮＤＯ ＮＯＴ ＵＮＤＯ，而是怎

ＵＮＤＯ而已！《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

