《凱文隨筆－凱文》庚子總統不易當

《凱文隨筆－凱文》來自華盛頓的消息指，美國候任總統拜登上任首天會馬上簽署行政指令

，撤回加拿大至美國的Ｋｅｙｓｔｏｎｅ原油輸送管道計劃的許可證；這成為了加拿大的頭條新

聞，加拿大廣播公司形容拜登是「危險的總統」，朝野政客互相指責之餘，敦促拜登「尊重加拿

大人」、「加拿大納稅人將蒙受數以十億計的損失」；只看輸油管一百億加元的建造成本，便不

難猜想它將來為加國帶來的經濟利益。



這條輸油管可謂命途多舛，奧巴馬於２０１５年行使總統特權，否決了建造這輸油管的法案

；特朗普於２０１７年上任不久就推翻了前朝的決定；現在拜登即將上台，若報導屬實，他又再

一次否決上任總統的決定。一個輸油管計劃就看清了美國政府的作風，政策缺乏連續性，任何人

當上總統都可隨心所欲，拼棄之前以政府信譽簽訂的協議；說到底，最重要還是自身的政治利益

。



加國政府一直以美國政府馬首是瞻，美國要求加國逮捕華為的財務官孟晚舟，加國照做，拘

留了兩年多，就是不放人；去年５月，加國法官無法透過法律條文闡明抓人的理據，只好說那是

基於加國與美國有相同的價值觀；為了美國這個鐵桿兄弟，加國可謂甚麼顏面也不顧了。可是，

現在美國新政府上任就拿加國來開刀，加國的政客，是否應該檢討一下他們與美國之間的政治交

易，兩肋插刀的兄弟只是電影情節罷了。



美國方面，新總統周三（２０日）將宣誓就職，首都華盛頓特區成為了戰區，防的是自己美

國人，內戰彷彿一觸即發；國防部增派的國民警衛軍人數目達二萬五千人，是目前美軍派駐伊拉

克、阿富汗的三倍，換言之，美國首都的局勢比中東兩國還要嚴峻，難怪內地網民調侃：「警察

國家」。特朗普敢煽動民眾搞事，卻無勇氣出來領導起義，相信這些奉行「白人至上」信念的民

眾，即使有配備槍械，也敵不過政府軍的重型裝備，內戰應該沒戲，但好歹也有爆炸或「讓子彈

飛」的場面讓全球的觀眾見識一下吧；為了預防軍人倒戈，二萬五千人的政治傾向都需要審查，

因為特朗普過去一直重視美國軍人，他捐款予退役軍人協會的事屢有所聞。



拜登未上場，就揚言要放寬移民條件，逾萬名洪都拉斯移民大軍聞訊馬上起行，趕赴美國配

合拜登的新政；真難怪討厭拜登的選民指他早就患上了老人痴呆症；而一些曾因種種原因逃到美

國的反中仇中人士，因為特朗普敗選而遷怒拜登，竟然搬出方術之說在《推特》稱，三個庚子年

當選的美國總統，沒一個有好下場，一個上任一個月後病死，另外兩個被暗殺，拜登是第四個庚

子總統。相信拜登也沒暇去看這些推文，簡而言之，討厭拜登的人也實在太多了。兩個庚子年前

，中國遭逢民族大劫難，八國聯軍進京掠奪一空；這個庚子年，我們舉國上下一心渡過了自然災

難，全年ＧＤＰ達到空前的１０２兆人民幣，超過了整個歐盟的總和；歷史在輪迴，昔日的光芒

「轉瞬間」又再度呈現眼前。



經過特朗普團隊四年來的瘋狂行徑，很多國家已開始質疑美國在世界的領導能力。現在拜登

又是一個沒人寄予期望的人，當總統也當到生不逢辰，要處理特朗普任內製造出來的問題已頭痛

，要管好國家就更難了；替拜登想了半天，也許跟習主席通個電話，商量一下對策，那絕對是一

個雙贏的方案。

