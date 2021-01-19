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19/01/2021 15:18

《凱文隨筆－凱文》庚子總統不易當

　　《凱文隨筆－凱文》來自華盛頓的消息指，美國候任總統拜登上任首天會馬上簽署行政指令
，撤回加拿大至美國的Ｋｅｙｓｔｏｎｅ原油輸送管道計劃的許可證；這成為了加拿大的頭條新
聞，加拿大廣播公司形容拜登是「危險的總統」，朝野政客互相指責之餘，敦促拜登「尊重加拿
大人」、「加拿大納稅人將蒙受數以十億計的損失」；只看輸油管一百億加元的建造成本，便不
難猜想它將來為加國帶來的經濟利益。

　　這條輸油管可謂命途多舛，奧巴馬於２０１５年行使總統特權，否決了建造這輸油管的法案
；特朗普於２０１７年上任不久就推翻了前朝的決定；現在拜登即將上台，若報導屬實，他又再
一次否決上任總統的決定。一個輸油管計劃就看清了美國政府的作風，政策缺乏連續性，任何人
當上總統都可隨心所欲，拼棄之前以政府信譽簽訂的協議；說到底，最重要還是自身的政治利益


　　加國政府一直以美國政府馬首是瞻，美國要求加國逮捕華為的財務官孟晚舟，加國照做，拘
留了兩年多，就是不放人；去年５月，加國法官無法透過法律條文闡明抓人的理據，只好說那是
基於加國與美國有相同的價值觀；為了美國這個鐵桿兄弟，加國可謂甚麼顏面也不顧了。可是，
現在美國新政府上任就拿加國來開刀，加國的政客，是否應該檢討一下他們與美國之間的政治交
易，兩肋插刀的兄弟只是電影情節罷了。

　　美國方面，新總統周三（２０日）將宣誓就職，首都華盛頓特區成為了戰區，防的是自己美
國人，內戰彷彿一觸即發；國防部增派的國民警衛軍人數目達二萬五千人，是目前美軍派駐伊拉
克、阿富汗的三倍，換言之，美國首都的局勢比中東兩國還要嚴峻，難怪內地網民調侃：「警察
國家」。特朗普敢煽動民眾搞事，卻無勇氣出來領導起義，相信這些奉行「白人至上」信念的民
眾，即使有配備槍械，也敵不過政府軍的重型裝備，內戰應該沒戲，但好歹也有爆炸或「讓子彈
飛」的場面讓全球的觀眾見識一下吧；為了預防軍人倒戈，二萬五千人的政治傾向都需要審查，
因為特朗普過去一直重視美國軍人，他捐款予退役軍人協會的事屢有所聞。

　　拜登未上場，就揚言要放寬移民條件，逾萬名洪都拉斯移民大軍聞訊馬上起行，趕赴美國配
合拜登的新政；真難怪討厭拜登的選民指他早就患上了老人痴呆症；而一些曾因種種原因逃到美
國的反中仇中人士，因為特朗普敗選而遷怒拜登，竟然搬出方術之說在《推特》稱，三個庚子年
當選的美國總統，沒一個有好下場，一個上任一個月後病死，另外兩個被暗殺，拜登是第四個庚
子總統。相信拜登也沒暇去看這些推文，簡而言之，討厭拜登的人也實在太多了。兩個庚子年前
，中國遭逢民族大劫難，八國聯軍進京掠奪一空；這個庚子年，我們舉國上下一心渡過了自然災
難，全年ＧＤＰ達到空前的１０２兆人民幣，超過了整個歐盟的總和；歷史在輪迴，昔日的光芒
「轉瞬間」又再度呈現眼前。

　　經過特朗普團隊四年來的瘋狂行徑，很多國家已開始質疑美國在世界的領導能力。現在拜登
又是一個沒人寄予期望的人，當總統也當到生不逢辰，要處理特朗普任內製造出來的問題已頭痛
，要管好國家就更難了；替拜登想了半天，也許跟習主席通個電話，商量一下對策，那絕對是一
個雙贏的方案。

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