【牛氣沖天】港股午後升幅擴大至逾九百點，科指抽升近四百點

《經濟通通訊社１９日專訊》隔晚美股休市，但今日美期亞洲早段造好，亞太主要股市上揚

，加上人民銀行進行８００億元人民幣逆回購，操作量為踏入新年以來最大，刺激港股高開２３

７點報２９１００，重返二萬九關口。港股從早段開始高歌猛進，由科技及內房股領跑，加上多

隻藍籌破頂，北水亦繼續大額流入，半日已錄得近１９０億元南向資金淨流入，恆指半日最高見

２９８４８，創廿個月高位，逼近三萬大關，最終半日港股收報升８８３點２９７４６。

午後港股升勢持續，科技股及內房股繼續帶動大市氣氛，科指升幅逼近四百點，北水流入更

突破２１０億，恆指續有升勁。現時，恆指報２９７８４，升９２１點或升３﹒１９％，主板成

交１８１８﹒５９億元。國指報１１８１９，升３５６點或升３﹒１１％。科指報９５１２，升

３９６點或升４﹒３５％。

最佳藍籌仍為潤地（０１１０９），升１０﹒６８％，報３５﹒２５元；科指最佳成分股同

為比亞迪電子（００２８５）升幅擴大至１８﹒１７％，報５０﹒４元。

內地兩市個別發展，上證綜指報３６００，升４點或升０﹒１３％，成交３１７７﹒０７億

元人民幣。深證成指報１５１９２，跌７６點或跌０﹒５０％，成交３９０８﹒１６億元人民幣

。

重磅股齊揚，港交所（００３８８）飆６﹒５４％，報５１３﹒５元；友邦（０１２９９）

揚３﹒１６％，報１０７﹒６元；匯控（００００５）升３﹒６９％，報４３﹒６元；建行（０

０９３９）微升０﹒６５％，報６﹒２４元；騰訊（００７００）漲１﹒３７％，報６６６元；

阿里巴巴（０９９８８）走上２﹒２３％，報２４７﹒４元；美團（０３６９０）抽升５﹒８５

％，報３４４元。



表列十大升幅恆指成分股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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潤地 （０１１０９） ３５﹒２５元 升１０﹒６８％

舜宇 （０２３８２） ２２４﹒６０元 升 ９﹒６７％

石藥 （０１０９３） ８﹒６４元 升 ８﹒６８％

碧桂園（０２００７） １０﹒８４元 升 ７﹒７５％

安踏 （０２０２０） １４１﹒６０元 升 ７﹒６８％

瑞聲 （０２０１８） ４８﹒５０元 升 ６﹒８３％

港交所（００３８８） ５１３﹒５０元 升 ６﹒５４％

中海外（００６８８） １９﹒００元 升 ６﹒１５％

藥明 （０２２６９） １１０﹒９０元 升 ６﹒０２％

小米 （０１８１０） ３１﹒６５元 升 ５﹒８５％

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表列十大升幅科指成分股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） ５０﹒４０元 升１８﹒１７％

心動 （０２４００） ６３﹒７０元 升１７﹒３１％

微盟 （０２０１３） ２２﹒９５元 升１０﹒８７％

舜宇 （０２３８２） ２２４﹒６０元 升 ９﹒６７％

新東方在線（０１７９７） ２４﹒１５元 升 ８﹒５４％

閱文 （００７７２） ５６﹒９０元 升 ７﹒９７％

眾安在線 （０６０６０） ４２﹒４５元 升 ７﹒６０％

華虹 （０１３４７） ４９﹒４０元 升 ７﹒３９％

丘鈦 （０１４７８） １７﹒１４元 升 ７﹒１３％

瑞聲 （０２０１８） ４８﹒５０元 升 ６﹒８３％

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（ｐｌ）

