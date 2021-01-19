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即市新聞

19/01/2021 13:30

【牛氣沖天】港股午後升幅擴大至逾九百點，科指抽升近四百點

　　《經濟通通訊社１９日專訊》隔晚美股休市，但今日美期亞洲早段造好，亞太主要股市上揚
，加上人民銀行進行８００億元人民幣逆回購，操作量為踏入新年以來最大，刺激港股高開２３
７點報２９１００，重返二萬九關口。港股從早段開始高歌猛進，由科技及內房股領跑，加上多
隻藍籌破頂，北水亦繼續大額流入，半日已錄得近１９０億元南向資金淨流入，恆指半日最高見
２９８４８，創廿個月高位，逼近三萬大關，最終半日港股收報升８８３點２９７４６。
　　午後港股升勢持續，科技股及內房股繼續帶動大市氣氛，科指升幅逼近四百點，北水流入更
突破２１０億，恆指續有升勁。現時，恆指報２９７８４，升９２１點或升３﹒１９％，主板成
交１８１８﹒５９億元。國指報１１８１９，升３５６點或升３﹒１１％。科指報９５１２，升
３９６點或升４﹒３５％。
　　最佳藍籌仍為潤地（０１１０９），升１０﹒６８％，報３５﹒２５元；科指最佳成分股同
為比亞迪電子（００２８５）升幅擴大至１８﹒１７％，報５０﹒４元。
　　內地兩市個別發展，上證綜指報３６００，升４點或升０﹒１３％，成交３１７７﹒０７億
元人民幣。深證成指報１５１９２，跌７６點或跌０﹒５０％，成交３９０８﹒１６億元人民幣

　　重磅股齊揚，港交所（００３８８）飆６﹒５４％，報５１３﹒５元；友邦（０１２９９）
揚３﹒１６％，報１０７﹒６元；匯控（００００５）升３﹒６９％，報４３﹒６元；建行（０
０９３９）微升０﹒６５％，報６﹒２４元；騰訊（００７００）漲１﹒３７％，報６６６元；
阿里巴巴（０９９８８）走上２﹒２３％，報２４７﹒４元；美團（０３６９０）抽升５﹒８５
％，報３４４元。

　　表列十大升幅恆指成分股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潤地　（０１１０９）　　　３５﹒２５元　　升１０﹒６８％
　　舜宇　（０２３８２）　　２２４﹒６０元　　升　９﹒６７％
　　石藥　（０１０９３）　　　　８﹒６４元　　升　８﹒６８％
　　碧桂園（０２００７）　　　１０﹒８４元　　升　７﹒７５％
　　安踏　（０２０２０）　　１４１﹒６０元　　升　７﹒６８％
　　瑞聲　（０２０１８）　　　４８﹒５０元　　升　６﹒８３％
　　港交所（００３８８）　　５１３﹒５０元　　升　６﹒５４％
　　中海外（００６８８）　　　１９﹒００元　　升　６﹒１５％
　　藥明　（０２２６９）　　１１０﹒９０元　　升　６﹒０２％
　　小米　（０１８１０）　　　３１﹒６５元　　升　５﹒８５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　表列十大升幅科指成分股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　　　５０﹒４０元　　升１８﹒１７％
　　心動　　　（０２４００）　　　６３﹒７０元　　升１７﹒３１％
　　微盟　　　（０２０１３）　　　２２﹒９５元　　升１０﹒８７％
　　舜宇　　　（０２３８２）　　２２４﹒６０元　　升　９﹒６７％
　　新東方在線（０１７９７）　　　２４﹒１５元　　升　８﹒５４％
　　閱文　　　（００７７２）　　　５６﹒９０元　　升　７﹒９７％
　　眾安在線　（０６０６０）　　　４２﹒４５元　　升　７﹒６０％
　　華虹　　　（０１３４７）　　　４９﹒４０元　　升　７﹒３９％
　　丘鈦　　　（０１４７８）　　　１７﹒１４元　　升　７﹒１３％
　　瑞聲　　　（０２０１８）　　　４８﹒５０元　　升　６﹒８３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｌ）

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