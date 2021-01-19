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19/01/2021 09:58

多隻藍籌破頂，港股現升４０４報２９２６７創逾１年半新高

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美期亞洲早段造好，亞太主要股市亦抽高，加上人民銀行公開
市場逆回購操作急增至８００億元人民幣，刺激港股早段一路高歌猛進。港股今早高開２３７點
報２９１００點，其後多隻藍籌破頂，加上北水大舉湧入，刺激港股暫最多曾飆５５５點高見２
９４１７，創逾１年半新高。港股現報２９２６７點，升４０４點或升１﹒４０％，主板成交５
００﹒５１億元。國企指數報１１６２１點，升１５９點或升１﹒３９％。恆生科技指數報９３
３５點，升２１８點或升２﹒４０％。
　　即月期指新報２９２３５，升３９９點，低水３２點。即月國指期貨報１１６０４，升１４
８點，低水１８點。即月科指期貨新報９３４０，升２１３點，成交１００７張。
　　多隻藍籌破頂，安踏（０２０２０）升５﹒９３％，報１３９﹒３元，盤中高見１４１﹒２
元；港交所（００３８８）升４﹒８８％，報５０５﹒５元，盤中高見５１６元；舜宇（０２３
８２）升５﹒１８％，報２１５﹒４元，盤中高見２１８元；美團（０３６９０）升２﹒６５％
，報３４０元，盤中高見１０７﹒６元；友邦（０１２９９）升２﹒７８％，報１０７﹒２元，
盤中高見１０７﹒６元；騰訊（００７００）升１﹒０７％，報６６４元，盤中高見６７３﹒５
元。
　　Ａ股現時偏軟，上證綜合指數報３５９２點，跌３點或跌０﹒０９％，成交１１３９﹒９１
億元人民幣。深證成份指數報１５２２６點，跌４２點或跌０﹒２８％，成交１４５２﹒４１億
元人民幣。


　　表列十大升幅藍籌股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米　　（０１８１０）　　　３１﹒６５元　　　升５﹒８５％
　　安踏　　（０２０２０）　　１３９﹒３０元　　　升５﹒９３％
　　舜宇　　（０２３８２）　　２１５﹒４０元　　　升５﹒１８％
　　港交所　（００３８８）　　５０５﹒５０元　　　升４﹒８８％
　　潤地　　（０１１０９）　　　３３﹒３０元　　　升４﹒５５％

　　中海油　（００８８３）　　　　８﹒５９元　　　升４﹒１２％
　　中移動　（００９４１）　　　５０﹒８５元　　　升３﹒３５％
　　美團　　（０３６９０）　　３３３﹒６０元　　　升２﹒６５％
　　瑞聲　　（０２０１８）　　　４６﹒５５元　　　升２﹒５３％
　　中生製藥（０１１７７）　　　　７﹒２２元　　　升２﹒５６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｓ）

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