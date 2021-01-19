騰訊、港所及內房股升勢勁，港股升幅擴至６５７點報２９５２０

《經濟通通訊社１９日專訊》美期亞洲早段造好，亞太主要股市抽高，加上人民銀行公開市

場逆回購操作急增至８００億元人民幣，刺激港股早段一路高歌猛進。港股今早高開２３７點報

２９１００點，其後多隻藍籌破頂，加上北水大舉湧入，刺激港股暫最多曾飆７０９點高見２９

５７１，繼續創逾１年半新高。當中港交所（００３８８）、騰訊（００７００）及內房股升勢

擴大。港股現報２９５２０，升６５７點或升２﹒２６％，主板成交９３８﹒５７億元。國企指

數報１１７１６點，升２５３點或升２﹒２１％。恆生科技指數報９４４２點，升３２５點或升

３﹒５７％。

即月期指新報２９４７７點，升６４１點，低水２０點。即月國指期貨報１１６９８點，升

２４２點，低水１８點。即月科指期貨新報９４５７點，升３３０點。

港交所（００３８８）升７﹒４７％，報５１８元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅

１５﹒０６％；騰訊（００７００）升１﹒４５％，報６６６﹒５元，以現價計，該股暫連升５

日，累計升幅１２﹒９７％；潤地（０１１０９）升８﹒４８％，報３４﹒５５元。

此外，多隻藍籌破頂，如美團（０３６９０）、安踏（０２０２０）、舜宇（０２３８２）

、港交所、友邦（０１２９９）及藥明生物（０２２６９）。

Ａ股繼續偏軟，上證綜合指數報３５８３點，跌１２點或跌０﹒３４％，成交２０９３﹒６

６億元人民幣。深證成份指數報１５１６０點，跌１０８點或跌０﹒７１％，成交２６５３﹒３

４億元人民幣。



表列十大升幅藍籌股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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小米 （０１８１０） ３２﹒３０元 升８﹒０３％

港交所（００３８８） ５１８﹒００元 升７﹒４７％

舜宇 （０２３８２） ２２０﹒００元 升７﹒４２％

潤地 （０１１０９） ３４﹒２０元 升７﹒３８％

安踏 （０２０２０） １３９﹒９０元 升６﹒３９％



美團 （０３６９０） ３４２﹒００元 升５﹒２３％

中海油（００８８３） ８﹒５９元 升４﹒１２％

萬洲 （００２８８） ６﹒８４元 升３﹒６４％

石藥 （０１０９３） ８﹒２３元 升３﹒５２％

中移動（００９４１） ５０﹒９０元 升３﹒４６％

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（ｋｓ）

