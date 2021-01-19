【牛氣沖天】港股升逾８００點突破２９７００，科指急漲超過４％

《經濟通通訊社１９日專訊》港股愈升愈有，最新報２９７１０，升８４７點或升２﹒９４

％，再創出２０１９年５月以來高位，主板成交１４６０﹒６７億元。國企指數報１１７９２，

升３２９點或升２﹒８８％。恆生科技指數報９４８９，升３７３點或升４﹒１０％。

即月期指新報２９７３０，升８９４點，高水２０點。即月國指期貨報１１７９３，升３３

７點，高水１點。即月科指期貨新報９５１０，升３８３點，高水５點。

上證綜合指數報３５９６，跌０點或跌０﹒００％，成交２８３７﹒０３億元人民幣。

深證成份指數報１５１５４，跌１１４點或跌０﹒７５％，成交３５２７﹒８４億元人民幣

。

重磅股騰訊（００７００）現價升１﹒４４６％，報６６６﹒５００元，以現價計，該股暫

連升５日，累計升幅１２﹒９７％。該股成交約１２９３萬股，涉資８６﹒０３億元。阿里巴巴

（０９９８８）升２﹒６４５％，報２４８﹒４００元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅

１２﹒９１％。匯控（００００５）升３﹒２１０％，報４３﹒４００元。中移動（００９４１

）升２﹒１３４％，報５０﹒２５０元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒６９％。

友邦（０１２９９）升３﹒０６８％，報１０７﹒５００元。港交所（００３８８）報５１７元

升７﹒２６１％。美團（０３６９０）升６﹒２１５％，報３４５﹒２００元，以現價計，該股

暫連升２日，累計升幅１２﹒２２％。小米（０１８１０）升６﹒８５６％，報３１﹒９５０元

，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅９﹒０４％。



表列十大上升恆指成分股：



股份（編號） 現價 變幅

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潤地（０１１０９） ３５﹒０５０元 升１０﹒０４７％

舜宇（０２３８２） ２２２﹒４００元 升８﹒５９４％

港交所（００３８８） ５１７﹒０００元 升７﹒２６１％

小米（０１８１０） ３１﹒９５０元 升６﹒８５６％

安踏（０２０２０） １４０﹒３００元 升６﹒６９２％

碧桂園（０２００７） １０﹒７４０元 升６﹒７５９％

美團（０３６９０） ３４５﹒２００元 升６﹒２１５％

瑞聲（０２０１８） ４８﹒１００元 升５﹒９４７％

石藥（０１０９３） ８﹒３７０元 升５﹒２８３％

中海外（００６８８） １８﹒７６０元 升４﹒８０４％

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（ｅｃ）

