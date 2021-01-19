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19/01/2021 11:39

【牛氣沖天】港股升逾８００點突破２９７００，科指急漲超過４％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》港股愈升愈有，最新報２９７１０，升８４７點或升２﹒９４
％，再創出２０１９年５月以來高位，主板成交１４６０﹒６７億元。國企指數報１１７９２，
升３２９點或升２﹒８８％。恆生科技指數報９４８９，升３７３點或升４﹒１０％。
　　即月期指新報２９７３０，升８９４點，高水２０點。即月國指期貨報１１７９３，升３３
７點，高水１點。即月科指期貨新報９５１０，升３８３點，高水５點。
　　上證綜合指數報３５９６，跌０點或跌０﹒００％，成交２８３７﹒０３億元人民幣。
　　深證成份指數報１５１５４，跌１１４點或跌０﹒７５％，成交３５２７﹒８４億元人民幣

　　重磅股騰訊（００７００）現價升１﹒４４６％，報６６６﹒５００元，以現價計，該股暫
連升５日，累計升幅１２﹒９７％。該股成交約１２９３萬股，涉資８６﹒０３億元。阿里巴巴
（０９９８８）升２﹒６４５％，報２４８﹒４００元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅
１２﹒９１％。匯控（００００５）升３﹒２１０％，報４３﹒４００元。中移動（００９４１
）升２﹒１３４％，報５０﹒２５０元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒６９％。
友邦（０１２９９）升３﹒０６８％，報１０７﹒５００元。港交所（００３８８）報５１７元
升７﹒２６１％。美團（０３６９０）升６﹒２１５％，報３４５﹒２００元，以現價計，該股
暫連升２日，累計升幅１２﹒２２％。小米（０１８１０）升６﹒８５６％，報３１﹒９５０元
，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅９﹒０４％。

　　表列十大上升恆指成分股：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潤地（０１１０９）　　　　３５﹒０５０元　　升１０﹒０４７％
　　舜宇（０２３８２）　　　２２２﹒４００元　　　升８﹒５９４％
　　港交所（００３８８）　　５１７﹒０００元　　　升７﹒２６１％
　　小米（０１８１０）　　　　３１﹒９５０元　　　升６﹒８５６％
　　安踏（０２０２０）　　　１４０﹒３００元　　　升６﹒６９２％
　　碧桂園（０２００７）　　　１０﹒７４０元　　　升６﹒７５９％
　　美團（０３６９０）　　　３４５﹒２００元　　　升６﹒２１５％
　　瑞聲（０２０１８）　　　　４８﹒１００元　　　升５﹒９４７％
　　石藥（０１０９３）　　　　　８﹒３７０元　　　升５﹒２８３％
　　中海外（００６８８）　　　１８﹒７６０元　　　升４﹒８０４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｃ）

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