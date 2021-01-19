港股重返二萬九，高開２３７點報２９１００點，科指揚１１１點

《經濟通通訊社１９日專訊》隔晚美股休市，歐洲股市普遍造好，日經抽升３８９點，首爾

指數漲３６點，港股方面則高開２３７點重返二萬九關口，科技股繼續帶領大市氣氛，美團（０

３６９０）、小米（０１８１０）高開近３％及逾２％，穩奪開市藍籌冠、亞位置；雖然三美資

行將中海油（００８８３）多隻輪證提早終止，惟中海油股價仍高開１﹒８２％；手機股持續有

追捧，舜宇（０２３８２）上２００元後今早見歷史新高２０７元。恆生指數開報２９１００，

升２３７點或升０﹒８２％，主板成交５３﹒６２億元。國企指數報１１５７５，升１１３點或

升０﹒９９％。恆生科技指數報９２２８，升１１１點或升１﹒２３％。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒３６％，報４２﹒２元；港交所（００３８８）升

０﹒５％，報４８４﹒４元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅７﹒６％。騰訊（００７０

０）升１﹒２２％，報６６５元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅１２﹒７１％。建行（

００９３９）升０﹒３２％，報６﹒２２元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２﹒４７％

。友邦（０１２９９）升１﹒０５％，報１０５﹒４元；美團（０３６９０）升２﹒７７％，報

３３４元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅８﹒５８％。阿里巴巴（０９９８８）升１﹒

２４％，報２４５元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅１１﹒３６％。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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美團（０３６９０） ３３４﹒００元 升２﹒７７％

小米（０１８１０） ３０﹒５０元 升２﹒０１％

中海油（００８８３） ８﹒４０元 升１﹒８２％

瑞聲（０２０１８） ４６﹒２０元 升１﹒７６％

中聯通（００７６２） ５﹒２１元 升１﹒７６％

中海外（００６８８） １８﹒２０元 升１﹒６８％

石藥（０１０９３） ８﹒０８元 升１﹒６４％

中移動（００９４１） ５０﹒００元 升１﹒６３％

潤地（０１１０９） ３２﹒３０元 升１﹒４１％

阿里巴巴（０９９８８ ２４５﹒００元 升１﹒２４％

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科指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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祖龍娛樂（０９９９０） ２２﹒４５元 升３﹒４６％

華虹（０１３４７） ４７﹒３０元 升２﹒８３％

美團（０３６９０） ３３４﹒００元 升２﹒７７％

中興（００７６３） ２４﹒１５元 升２﹒７７％

貓眼（０１８９６） １２﹒９２元 升２﹒３８％

心動（０２４００） ５５﹒５０元 升２﹒２１％

小米（０１８１０） ３０﹒５０元 升２﹒０１％

金蝶（００２６８） ３２﹒５０元 升１﹒８８％

平安好醫生（０１８３３） ８６﹒４０元 升１﹒７７％

瑞聲（０２０１８） ４６﹒２０元 升１﹒７６％

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（ｕｌ）

