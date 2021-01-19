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19/01/2021 09:21

港股重返二萬九，高開２３７點報２９１００點，科指揚１１１點

　　《經濟通通訊社１９日專訊》隔晚美股休市，歐洲股市普遍造好，日經抽升３８９點，首爾
指數漲３６點，港股方面則高開２３７點重返二萬九關口，科技股繼續帶領大市氣氛，美團（０
３６９０）、小米（０１８１０）高開近３％及逾２％，穩奪開市藍籌冠、亞位置；雖然三美資
行將中海油（００８８３）多隻輪證提早終止，惟中海油股價仍高開１﹒８２％；手機股持續有
追捧，舜宇（０２３８２）上２００元後今早見歷史新高２０７元。恆生指數開報２９１００，
升２３７點或升０﹒８２％，主板成交５３﹒６２億元。國企指數報１１５７５，升１１３點或
升０﹒９９％。恆生科技指數報９２２８，升１１１點或升１﹒２３％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒３６％，報４２﹒２元；港交所（００３８８）升
０﹒５％，報４８４﹒４元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅７﹒６％。騰訊（００７０
０）升１﹒２２％，報６６５元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅１２﹒７１％。建行（
００９３９）升０﹒３２％，報６﹒２２元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２﹒４７％
。友邦（０１２９９）升１﹒０５％，報１０５﹒４元；美團（０３６９０）升２﹒７７％，報
３３４元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅８﹒５８％。阿里巴巴（０９９８８）升１﹒
２４％，報２４５元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅１１﹒３６％。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　３３４﹒００元　　　升２﹒７７％
　　小米（０１８１０）　　　３０﹒５０元　　　升２﹒０１％
　　中海油（００８８３）　　　８﹒４０元　　　升１﹒８２％
　　瑞聲（０２０１８）　　　４６﹒２０元　　　升１﹒７６％
　　中聯通（００７６２）　　　５﹒２１元　　　升１﹒７６％
　　中海外（００６８８）　　１８﹒２０元　　　升１﹒６８％
　　石藥（０１０９３）　　　　８﹒０８元　　　升１﹒６４％
　　中移動（００９４１）　　５０﹒００元　　　升１﹒６３％
　　潤地（０１１０９）　　　３２﹒３０元　　　升１﹒４１％
　　阿里巴巴（０９９８８　２４５﹒００元　　　升１﹒２４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　科指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　祖龍娛樂（０９９９０）　　　２２﹒４５元　　　升３﹒４６％
　　華虹（０１３４７）　　　　　４７﹒３０元　　　升２﹒８３％
　　美團（０３６９０）　　　　３３４﹒００元　　　升２﹒７７％
　　中興（００７６３）　　　　　２４﹒１５元　　　升２﹒７７％
　　貓眼（０１８９６）　　　　　１２﹒９２元　　　升２﹒３８％
　　心動（０２４００）　　　　　５５﹒５０元　　　升２﹒２１％
　　小米（０１８１０）　　　　　３０﹒５０元　　　升２﹒０１％
　　金蝶（００２６８）　　　　　３２﹒５０元　　　升１﹒８８％
　　平安好醫生（０１８３３）　　８６﹒４０元　　　升１﹒７７％
　　瑞聲（０２０１８）　　　　　４６﹒２０元　　　升１﹒７６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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