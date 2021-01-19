《盤後部署》恒指短期或見頂並將迎來調整，料２８８００點有支持

《經濟通通訊社１９日專訊》美期亞洲早段造好，亞太主要股市亦抽高，加上人民銀行公開

市場逆回購操作急增至８００億元人民幣，刺激港股早段一路高歌猛進。港股今早高開２３７點

報２９１００點，其後多隻藍籌破頂，加上北水大舉湧入，錄得２６５﹒９３億人民幣南向資金

淨流入。全日科技股、內房股及金融股領跑，加上多隻藍籌破頂如美團（０３６９０）、港交所

（００３８８）及舜宇（０２３８２）等，帶動港股最高曾見２９８４８點飆９８６點，創逾

２０個月高位。惟午後出現獲利盤，港股升幅曾收窄逾４００點。最終港股全日報２９６４２點

，升７７９點或升２﹒７０％，主板成交３０１５﹒８０億元增３４﹒３％破紀錄新高。國企指

數報１１７３４點，升２７１點或升２﹒３７％。恆生科技指數報９３７４點破頂，升２５８點

或升２﹒８４％。

Ａ股走軟，上證綜合指數報３５６６點，跌２９點或跌０﹒８３％；深證成份指數報

１５００３點，跌２６５點或跌１﹒７４％。兩市全日成交１０４１１億元人民幣，時隔一日後

重返萬億元關口，按日增４﹒３％。



＊有投資者及大行認為美股處泡沫狀態＊



隨美股繼續走高，華爾街大行認為美股處於泡沫狀態。大摩旗下線上券商Ｅ－Ｔｒａｄｅ

Ｆｉｎａｎｃｉａｌ最新調查顯示，在帳戶餘額超過１００萬美元的富裕投資者中，超過九成人

認為美股已泡沫化，甚至接近泡沫破滅。

高盛則認為，未來數月，不論是美國經濟增速遜預期，還是公共衛生事件，抑或財政和貨幣

刺激政策不符投資者預期，若上述事件出現，市場將見大調整。

美國國會參議院定於本日就聯邦儲備委員會前主席耶倫獲提名為財政部長舉行聽證會。美國

媒體近日以當選總統拜登過渡團隊的消息來源報道，傳耶倫屆時將明確指出，美國不會尋求美元

貶值。她認為，美元和其他貨幣的價值應由市場決定，不尋求弱勢美元以獲得競爭優勢，更應抵

制其他國家有此想法的企圖。



＊持藍籌股及熱炒股者宜減倉＊



港股本日最多曾飆９８６點高見２９８４８，創逾一年半高。距離三萬點只有約５０點。惟

午後見獲利盤，曾令恆指曾收窄逾４００點，多隻藍籌股及熱炒股升幅收窄甚至倒跌。筆者認為

，短期熱炒板塊或已出現「放煙花」現像，持有此類股份者短期需減持。

若從港股波幅觀之，歷來恆指１月波幅較高，普遍約３０００點。以過去５年數據觀之，

１６年波幅為３２６０點；１７年為１５１４點；１８年為３４５６點；１９年為３１１４點；

２０年為２８７９點。截至本日計算，港股本月波幅約２７６９點，估計本月恆指波幅差不多完

成，以筆者角度自然有減倉誘因。以圖表觀之，恆指短期料回補約２８８００點的上升裂口，料

短期此位置有支持。由於資金充裕，港元持續偏強，短線恆指仍以三萬點為目標。

此外，市場觀望明日（２０日）美國當選總統拜登將上任，導致美股近期升勢減弱。儘管上

周五（１５日）拜登已拋出１﹒９萬億美元刺激方案，市場料國會不會通過，預期規模將遠低於

計劃。上述因素料短期影響港股升勢。（ｋｓ）

