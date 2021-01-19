【拜登當選】國會就職典禮彩排因附近發生火警需要疏散

《經濟通通訊社１９日專訊》美國國會附近周一（１８日）發生一場小火警，不過出於謹慎
起見，國會關閉約一小時，而據國會警察及消防部門的聲明指封鎖已解除，火勢亦已得到控制。
國會警察代理局長早前下令封鎖國會及幾棟建築組成的綜合建築群作為預防措施，而今次參
加候任總統拜登就職典禮彩排的人員已被疏散，相信不構成安全威脅。
據知今次火警發生在一個露宿者的營地，而事件仍在調查當中。（ａｌ）
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