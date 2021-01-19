《經濟通通訊社１９日專訊》美國總統特朗普周一（１８日）簽署行政命令，指示聯邦機構
將中國製無人機剔除出華府機隊優先選項，並需要評估相關安全風險。
特朗普具體指示所有美國聯邦機構報告現時政府機隊中，來自中國企業或其他被視為外國競
爭對手生產的無人機所帶來的安全風險。
美國商務部上月已把大疆創新等數十間中國企業列入貿易黑名單，而大疆創新目前是全球最
大的無人機生產商。（ａｌ）
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19/01/2021 08:32
【大國博弈】特朗普簽署行政命令，將中國製無人機剔除華府選項
《經濟通通訊社１９日專訊》美國總統特朗普周一（１８日）簽署行政命令，指示聯邦機構
將中國製無人機剔除出華府機隊優先選項，並需要評估相關安全風險。
特朗普具體指示所有美國聯邦機構報告現時政府機隊中，來自中國企業或其他被視為外國競
爭對手生產的無人機所帶來的安全風險。
美國商務部上月已把大疆創新等數十間中國企業列入貿易黑名單，而大疆創新目前是全球最
大的無人機生產商。（ａｌ）
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