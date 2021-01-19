【大國博弈】德國確認美國將制裁參與北溪２號項目的歐洲企業

《經濟通通訊社１９日專訊》德國經濟部最新確認已經接獲美國政府通知，計劃制裁多間協

助興建俄羅斯天然氣管道項目北溪２號的歐洲企業，德方對此感到遺憾。

而據路透社早前引述消息人士指，美國國務院本月已通知多間疑似協助興建北溪２號的歐洲

企業，警告他們正面臨制裁風險，並敦促撤出項目，而參與的企業包括Ｕｎｉｐｅｒ、

Ｗｉｎｔｅｒｓｈａｌｌ、Ｅｎｇｉｅ、ＯＭＶ、蜆殼。（ａｌ）

