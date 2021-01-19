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19/01/2021 09:36

拜登上任總統在即，美股期貨於亞洲開市時段升逾０﹒５％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》拜登上任美國總統在即，美股期貨現於亞洲開市時段升逾
０﹒５％。
　　道指３月期貨現升０﹒４４％或１３６點，報３０８５６點。標指３月期貨升０﹒５５％或
２０點，報３７８２點。納指３月期貨升０﹒５９％或７５點，報１２８７８點。（ａｌ）

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