【新冠肺炎】拜登新政府不會取消針對歐盟、英國和巴西的旅行限制

《經濟通通訊社１９日專訊》白宮最新發表聲明指，總統特朗普已下令解除對歐盟、英國和
巴西的旅行限制，下周二（２６日）開始生效，不過候任白宮新聞秘書莎琪表示，鑒於美國疫情
惡化，以及世界各地出現更具傳染性的變種新冠肺炎病毒，拜登新政府不會取消針對歐盟、英國
和巴西的旅行限制。（ａｌ）
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