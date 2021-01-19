【英國脫歐】愛爾蘭廣播電視：歐盟尋求延長脫歐貿易協議審批時間

《經濟通通訊社１９日專訊》據愛爾蘭廣播電視（ＲＴＥ）引述知情人士報道指，歐盟成員

國將尋求延長脫歐自由貿易協議的審批時間，並具體由２月延長至４月。

據悉斯洛伐克專員塞夫喬維奇將擔任新成立的聯合伙伴理事會歐盟代表，該理事會將負責管

理歐盟與英國之間的新關係，而延期將可讓成員國和歐洲議會有更多時間評估條約，同時給予時

間作文本翻譯。（ａｌ）

