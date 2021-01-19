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即市新聞

19/01/2021 17:40

《台股攻略－馮偉明》台股狂飆２６５點，萬六點在望

　　《台股攻略》在美股期貨走強的刺激下，亞洲股市造好。加權指數今日（１９日）一度升超
過３００點，衝上１５９２８點高位，惟尾市升幅收窄，最終收１５８７７點，大升２６５點，
成交金額為３１６８億元（新台幣．下同）。
　　有證券行將台積電目標價調高至１０００元，刺激股價今日表現強勁，收６２７元，升２０
元，再創歷史新高。聯電法說會將於下星期三（２７日）舉行，盈利表現獲看高一線之外，有證
券行更率先調高其目標價至６３元，帶動其股價飆升，收５３元，升３﹒３５元，股價創１８年
來新高。聯發科及鴻海今日亦收紅盤，分別收８７９元及１１５元，升３５元及１元。千金股今
日亦走勢凌厲。大立光升７５元，收２８８０元，帶動其他千金股如矽力─ＫＹ、祥碩、普瑞─
ＫＹ及亞德客─ＫＹ走強，其中更將精測股價一度推高至１００５元。航運股方面，陽明海運今
日恢復正常交易，開市立即急升至漲停板價２６﹒１５元，惟沽壓隨即湧現，股價下挫超過８％
收市，收２１﹒８５元，跌１﹒９５元。長榮海運及萬海航運亦同步於開市時急升及下跌，分別
收３２元及４３﹒２０元，跌２元及１﹒９０元。
　　美國候任總統拜登將於周三（２０日）舉行美國總統就職典禮，市場正注視美元及美國股市
的反應，預料短線或會出現波動，台股或會受到影響，投資者宜謹慎行事。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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