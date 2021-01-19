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即市新聞

19/01/2021 13:26

《窩輪豪情－梁業豪》收市前完成提早下調中長線持貨量行動

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為地產建築業、
金融業與能源業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中國恆
大（０３３３３）、港交所（００３８８）與華潤置地（０１１０９），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜
首選中國燃氣（００３８４）、港燈（０２６３８）與九龍倉（００００４）。
　　今早（１９日）港股急速揚升，現貨市場內的主動買盤非常積極。北水繼續流入，本欄即市
於各社交網絡通知了大家改以１月份恆指２９６００認購期權短倉，為一半中長線持有的現貨暫
作下跌風險對沖。若大家沒有利用衍生工具對沖現貨的經驗，筆者建議將中線與長線的持貨量提
早下調至７５％水平附近；中線可略低，長線則可略高。若屬超長線投資，則宜按兵不動。沽貨
行動應分批進行，但於收市前完成。沽貨的時候，應優先選擇組合內最弱的持貨。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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