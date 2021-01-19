《談國論企－黎偉成》中國經濟去年穩定恢復抗疫達效

《談國論企》中國的國內生產總值ＧＤＰ於２０２０年全年增長２﹒３％，成全球主要經濟

體系罕有的正增長，因於首季成功防控新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９，使政府能夠精準有序推出復

工復產復商復市促經濟復甦達標，難得是是遂季的增速加快和提質。相信中央在２０２１年會繼

續堅持「外防輸入」、「內防擴散」防控惡疫，和強化國內大循環、國內外雙循環等政策，確保

經濟維持穩中有進的發展步伐，我仍估計ＧＤＰ全增長有望達６﹒５％的水平。



＊高技術製造業服務業快增促經濟提質＊



據中國國家統計局所發展的最新資料顯示，中國的ＧＤＰ於２０２０年全年達

１０１﹒５９８６萬億元同比增長２﹒３％（見附表），即使明顯低於２０１９年的６％升幅，

惟這是在惡疫年初肆虐大江南北使ＧＤＰ於一季度出現有統計以來首見的負數６﹒８％，而政府

防控疫情達預期之效所推行的復工復產復商復市，便迅見ＧＤＰ於二季度回升３﹒２％、三季度

上揚４﹒９％和四季度的增幅更擴大至６﹒５％，使全年取得正增長佳績；尤其是ＧＤＰ於四季

度的增幅比２０１９年同期所升的６％提高０﹒５個百分點，更是難得表現，而我估計是季升幅

為５﹒５％。

需要高度指出的，是國民經濟在穩中有進的提質發展，重點有（一）固定資產投資（不含農

戶。簡稱：固投．下同）同比增長全年達２﹒９％，即使低於２０１９年的５﹒４％升幅，無疑

是得力於全國房地產開發投資增７％和基礎設施投資尚增０﹒９％的支持，惟製造業的１－１２

月份的固投即使減２﹒２％，相對於２０２０年１－１１月份的同比減幅為３﹒５％，按此伸算

１２月份的同比增長該達１２﹒１％之普，乃受惠於高技術製造業及高技術服務業固投增長，全

年的升幅為１０﹒６％，其中製造業的（１）高技術產業固投全年１１﹒５％，而醫藥、計算機

及辦公設備的升幅，更分別達２９﹒４％及２２﹒４％。和（２）高技術服務業固投長９﹒１％

。

另一個經濟穩中有進的現象，為（二）生產提質，特別是高技術製造業及服務業表現突出：

（Ｉ）全國規模以上工業增加值中的裝備製造業及高技術製造業的增加值，去年全年的同比分別

增長７﹒１％及６﹒６％，較２０１９年分別上升的８﹒８％與８﹒４％並不遜色，其中工業機

器人增產１９﹒１％，新能源汽車和集成電路分別上升１７﹒３％與１６﹒２％。

和（ＩＩ）服務業亦提質發展，包括（ｉ）服務業生產指數於２０２０年即使持平於

２０１９年，但信息傳輸、軟件和信息技術服務業生產指數升１６﹒９％，金融業升幅達

７﹒６％；（ｉｉ）規模以上服務業企業營業收入增１﹒６％，而信息傳輸、軟件和信息技術服

務業增１３﹒５％，科學研究和技術服務業的增幅為９﹒９％。

同樣提質者，還有（三）消費。社會消費品零售總額於２０２０年全年達３９﹒１９８１萬

位，同比減少３﹒９％，但１２月份和１１月份分別增加４﹒６％與５％，屬穩步改善之餘，消

費升級類銷售於四季度的增速加快：通訊器材類產品於是季同比增銷２６％，而化妝品及金銀珠

寶類的增幅，分別為２１﹒２％與１７﹒３％。此乃以製造業為主的工業生產穩步上升，使居民

的就業及收入有保障所致。



＊居民就業收入有保障挺消費內需轉殷＊



和消費中的網上零售於２０２０年全年達１１﹒７６萬億元同比增長１０﹒９％，其中實物

商品零售９﹒７５９萬億元的升幅更為１４﹒８％，佔整體社會零售銷售的比重為２４﹒９％，

較２０１９年之數大幅提升４﹒２個百分點。新的消費購物形式強力發展。

當然要談（四）就業和收入，有持續理想的表現：（ａ）全國城鎮新就業者在２０２０年全

年達１１８６萬人，以全年目標９００萬人之數計算即達１３１﹒８％，超標。（ｂ）全國居民

人均可支配收入３﹒２萬元，名義和扣除價格因素實際增長分別為４﹒７％與２﹒１％，與

ＧＤＰ同步增長，反映出人民可以享受到經濟發展的成果。

經濟在新的一年的發展，感到信心，因中央堅持「外防輸入」肯定是密不透風，而「內防擴

散」更是一滴不漏，當然可保經濟維持穩中有進發展，預期ＧＤＰ在２０２１年一季度的同比增

長會達７﹒２％、二季度升６﹒５％、三季度增６﹒２％和四季度達６％，全年６﹒５％；而

２０２０年四季度增５﹒５％和全年可達１﹒７％。

此因中央強化國內大循環、國內外雙循環的政策，加上去年底與東盟達成之「５＋１０」協

議、與歐盟的中歐投資協定，有望促全面推進改革開放，構建新發展格局，經濟進一步提質穩中

有進發展。兩大循環新策中，當然是以國內大循環為主，理由是此屬不僅是自主可控的，同樣重

要的是經濟穩中有進提質，市場龐大和有可觀潛力，就會使國內外雙循環之策，具有相當巨大的

吸引力。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表：中國ＧＤＰ近年季度增長與預測（％）



１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 全年

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２０２１ ＊７﹒２ ＊６﹒５ ＊６﹒２ ＊６﹒１ ＊６﹒５

２０２０ －６﹒８ ３﹒２ ４﹒９ ６﹒５ ２﹒３

２０１９ ６﹒４ ６﹒２ ６﹒０ ６﹒０ ６﹒０

２０１８ ６﹒８ ６﹒７ ６﹒５ ６﹒４ ６﹒６

２０１７ ６﹒９ ６﹒９ ６﹒８ ６﹒８ ６﹒９

２０１６ ６﹒７ ６﹒７ ６﹒７ ６﹒８ ６﹒７

２０１５ ７﹒０ ７﹒０ ６﹒９ ６﹒８ ６﹒９

２０１４ ７﹒４ ７﹒５ ７﹒３ ７﹒３ ７﹒４

２０１３ ７﹒７ ７﹒５ ７﹒８ ７﹒７ ７﹒７

２０１２ ８﹒１ ７﹒６ ７﹒４ ７﹒９ ７﹒８

２０１１ ９﹒７ ９﹒５ ９﹒１ ８﹒９ ９﹒２

２０１０ １１﹒９ １０﹒３ ９﹒６ ９﹒８ １０﹒３

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資料來源：國家統計局

資料整理：黎偉成

＊預測（黎偉成）

