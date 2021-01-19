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即市新聞

19/01/2021 09:54

《異動股》港交所升近５％創新高，史美倫料中概股續第二上市

　　《經濟通通訊社１９日專訊》港交所（００３８８）升４﹒５６％，報５０４元，盤中最高
見５１６元破頂，成交約３８３萬股，涉資１９﹒３１億元，主動買盤６２％。以現價計，暫連
升５日，累計升幅１１﹒９５％。
　　港交所主席史美倫表示，從宏觀的角度而言，港交所去年表現不錯，多項業績都創下紀錄。
過去一年不少中概股由美國回港進行二次上市，港交所從中受惠，並且進行了不少改革以推動衍
生產品市場發展。她預料，在美國上市的中國企業回來香港進行二次上市的趨勢將會持續。除了
受地緣政治緊張局勢影響，中資企業以往到美國上市，主要是為更高估值，不過香港市場規模擴
大，更多企業了解到本港上市的好處。
　　不過，摩通將港交所評級下調至中性，目標價５００元，較現價有０﹒７９％下跌空間。
　　現時，恆生指數報２９２３５，升３７２點或升１﹒２９％，主板成交４４８﹒２３億元。
國企指數報１１６１５，升１５３點或升１﹒３４％。恆生科技指數報９３５３，升２３６點或
升２﹒６０％。
　　即月期指新報２９２３１，升３９５點，低水４點。即月國指期貨報１１６００，升１４４
點，低水１６點。即月科指期貨新報９３５１，升２２４點，高水１１點。
　　上證綜合指數報３５８９，跌６點或跌０﹒１８％，成交１０１２﹒９７億元人民幣。深證
成份指數報１５２２９，跌３９點或跌０﹒２６％，成交１２８７﹒５８億元人民幣。（ｎｓ）

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