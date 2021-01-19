《異動股》港交所升近５％創新高，史美倫料中概股續第二上市

《經濟通通訊社１９日專訊》港交所（００３８８）升４﹒５６％，報５０４元，盤中最高

見５１６元破頂，成交約３８３萬股，涉資１９﹒３１億元，主動買盤６２％。以現價計，暫連

升５日，累計升幅１１﹒９５％。

港交所主席史美倫表示，從宏觀的角度而言，港交所去年表現不錯，多項業績都創下紀錄。

過去一年不少中概股由美國回港進行二次上市，港交所從中受惠，並且進行了不少改革以推動衍

生產品市場發展。她預料，在美國上市的中國企業回來香港進行二次上市的趨勢將會持續。除了

受地緣政治緊張局勢影響，中資企業以往到美國上市，主要是為更高估值，不過香港市場規模擴

大，更多企業了解到本港上市的好處。

不過，摩通將港交所評級下調至中性，目標價５００元，較現價有０﹒７９％下跌空間。

現時，恆生指數報２９２３５，升３７２點或升１﹒２９％，主板成交４４８﹒２３億元。

國企指數報１１６１５，升１５３點或升１﹒３４％。恆生科技指數報９３５３，升２３６點或

升２﹒６０％。

即月期指新報２９２３１，升３９５點，低水４點。即月國指期貨報１１６００，升１４４

點，低水１６點。即月科指期貨新報９３５１，升２２４點，高水１１點。

上證綜合指數報３５８９，跌６點或跌０﹒１８％，成交１０１２﹒９７億元人民幣。深證

成份指數報１５２２９，跌３９點或跌０﹒２６％，成交１２８７﹒５８億元人民幣。（ｎｓ）

