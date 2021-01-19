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19/01/2021 14:11

【新冠疫苗】上海已為８２萬人接種新疫苗，沒嚴重不良反應通報

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》上海市疾病預防控制中心副主任孫曉東今
日在記者會上表示，截止１月１８日，上海已累計為８２萬人接種新冠疫苗，其中２４萬人二次
接種，沒有嚴重不良反應通報。

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