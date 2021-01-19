《午市前瞻》新股熱潮吸引資金流入，專家指港股能上望三萬點

《經濟通通訊社１９日專訊》隔晚美股休市，但今日美期亞洲早段造好，亞太主要股市上揚

，加上人民銀行進行８００億元人民幣逆回購，操作量為踏入新年以來最大，刺激港股高開２３

７點報２９１００，重返二萬九關口。港股從早段開始高歌猛進，由科技及內房股領跑，加上多

隻藍籌破頂，北水亦繼續大額流入，半日已錄得近１９０億元南向資金淨流入，恆指半日最高見

２９８４８，創廿個月高位，逼近三萬大關，最終半日港股收報２９７４６，升８８３點或升３

﹒０６％，主板成交１６１９﹒９９億元。國指報１１７９６，升３３３點或升２﹒９１％。科

指報９４７５，升３５９點或升３﹒９５％，盤中高見９５２６再破頂。

半日最佳藍籌為潤地（０１１０９）升１０﹒２％，報３５﹒１元；５２隻恆指成分股中只

有吉利（００１７５）走軟，半日跌１﹒０９％，報３１﹒６５元。科指最佳成分股則為比亞迪

電子（００２８５）半日升１４﹒５４％，報４８﹒８５元。

然而，內地兩市偏軟，上證綜指半日持平報３５９６，成交２８３７﹒０３億元人民幣。深

證成指報１５１５４點，跌１１４點或跌０﹒７５％，成交３５２７﹒８４億元人民幣。

多隻重磅股及藍籌破頂，港交所（００３８８）半日抽升６﹒０２％，報５１１元，盤中見

５２５元創新高；友邦（０１２９９）半日漲３﹒２６％，報１０７﹒７元，高見１０８﹒４元

破頂；建行（００９３９）微升０﹒６５％，報６﹒２４元；匯控（００００５）揚３﹒９２％

，報４３﹒７元；藥明（０２２６９）半日走高４﹒３％，報１０９﹒１元，盤中見１０９﹒３

元破頂；安踏（０２０２０）走升６﹒４６％，報１４０元，盤中高見１４１﹒２元創新高。



＊科網龍頭齊揚，小米抽升逾６％＊



科指連續兩日破頂，科網龍頭股造好。小米（０１８１０）續受北水力捧，五日累積４４﹒

６５億元北水淨買入，小米半日飆升６﹒０２％，報３１﹒７元，領漲科網龍頭；五隻螞蟻戰略

基金近日發布上市交易公告書，港股配置佔比超２０％，尤其騰訊（００７００）被重倉持有，

騰訊盤中高見６７３﹒５元破頂，半日漲１﹒１４％，報６６４﹒５元；阿里巴巴（０９９８８

）亦升２﹒３１％，報２４７﹒６元；美團（０３６９０）亦見３４８元創新高，半日揚升６﹒

０３％，報３４４﹒６元；京東集團（０９６１８）漲２﹒９９％，報３５７﹒８元。

近期內地晶片產能緊張，半導體價量齊升，有業內人士指出，到目前沒有觀察到大的砍單現

象，說明半導體的真實需求總體上呈現出持續，晶片股普上行。華虹（０１３４７）盤中高見５

０﹒７５元破頂，半日升５％，報４８﹒３元；中芯（００９８１）重上３０元關，半日揚３﹒

５９％，報３０﹒３元；上海復旦（０１３８５）飆５﹒０９％，報１４﹒４６元；芯智（０２

１６６）漲１﹒６７％，報１﹒２２元；惟ＡＳＭ（００５２２）跌０﹒１７％，報１１９﹒２

元。



＊手機股尋頂，舜宇飆近一成＊



多隻手機設備股破頂，舜宇（０２３８２）半日飆９﹒７７％，報２２４﹒８元創新高；比

亞迪電子（００２８５）抽升１４﹒５４％，報４８﹒８５元，盤中高見４９﹒５元破頂；瑞聲

（０２０１８）揚６﹒１７％，報４８﹒２元；丘鈦（０１４７８）發盈喜預期去年淨利潤按年

增長４０至６０％，建銀將其目標價上調３４﹒７５％至１９元，維持跑嬴大市評級，丘鈦續飆

６﹒３７％，報１７﹒０２元，刷新創５２周新高；富智康（０２０３８）亦漲２﹒４％，報１

﹒２８元。

北水續捧中資電訊股，中移動（００９４１）昨錄１７﹒１４億元淨買入，星展更將其投資

評級由持有調升至買入，目標價更由５１元升至６１﹒５元，中移動半日揚２﹒５４％，報５０

﹒４５元；該行另將中聯通（００７６２）目標價由６﹒５元升至６﹒７元，維持買入評級，半

日升升１﹒１７％，報５﹒１８元；中電信（００７２８）漲０﹒８３％，報２﹒４４元；鐵塔

（００７８８）抽升５﹒８８％，報１﹒２６元。



＊內房造好，恆大飆逾一成六＊



中國恆大（０３３３３）安排逾１６５億提前贖回換股債，四個月內中國恆大先後４次均用

自有資金提前償還債務，累計償債超４７７億元，半日飆１６﹒３５％，報１７﹒３６元；瑞銀

指行業首選為潤地（０１１０９）和萬科（０２２０２），潤地抽升１０﹒２％，報３５﹒１元

；萬科漲２﹒５７％，報３１﹒９５元；碧桂園（０２００７）半日揚７﹒３６％，報１０﹒８

元；近期獲主席孫宏斌再度增持的融創（０１９１８）半日升９﹒５９％，報３４﹒８５元。

市場交投暢旺，半日北水南向流入資金已錄得近１９０億，約昨日全日南向資金淨流入八成

，加上港股突破二萬九帶動，內地券商股上揚。中金（０３９０８）飆１１﹒３３％，報２５﹒

０５元；中信建投（０６０６６）揚６﹒７４％，報１２﹒９８元；申萬宏源（０６８０６）抽

升１０﹒８７％，報２﹒５５元；中信証券（０６０３０）升６﹒７４％，報２０﹒７５元；中

國銀河（０６８８１）漲４﹒９８％，報５﹒４８元。



＊聶振邦：恆指若連續兩日收企２９８００點，可上望三萬關＊



港股本日最高曾飆９８５點見創逾１年半新高。華盛證券証券分析師聶振邦向《經濟通通訊

社》表示，港股近期強勢主要有多個原因。第一，近期多隻大型及具概念的新股來港ＩＰＯ，吸

引北水流入，更借勢炒作港股。其次，美國總統換屆明天（２０日）交接，目前美國政局亦不穩

，自然吸引資金流入港股。第三，港股科技股早前因內地的「反壟斷法」而股價受挫，加上估值

較美國科技股落後，當消息消化本港科技股便有資金流入，直接推升大市。

短期從宏觀角度觀之，他預料美國候任總統拜登上場後更專注內政，以及修補中美關係；技

術角度方面，若恆指能連續兩日收市站穩２９８００點或以上，料能上望三萬點。

（ｋｓ、ｐｌ）

