《美元走勢－羅明立》美元反彈至技術性阻力位

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０４﹒０８ １０３﹒６５ １０４﹒０５

歐元╱美元 １﹒２０９９ １﹒２０７７ １﹒２０９６

英鎊╱美元 １﹒３６１５ １﹒３５８１ １﹒３６０２

美元╱瑞郎 ０﹒８９１３ ０﹒８９０１ ０﹒８９０８

美元╱港元 ７﹒７５３３ ７﹒７５１７ ７﹒７５１８

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《美元走勢》拜登即將接任新一屆美國總統，華盛頓國民警衛軍已進入高度戒備，以防有衝

擊事件發生。昨日（１８日）美國假期休市，焦點是被提名出任財長的耶倫在國會聽證會的講話

，當中提高現時在疫情嚴峻的情況下，新一屆政府將推出大規模的行動刺激經濟，認為在國家債

務負擔的情況下，效益仍然大於成本，同時重申不會以弱美元來提升競爭力。美匯指數升至５０

天線的９１關口受阻力，投資者觀望就職典禮能否順利進行，而美元反彈至技術性阻力位，開始

有淡友部署做空，短期可能出現好淡角力，９２﹒００╱２０仍然是重要阻力。

歐元跌至１﹒２０５０水平後喘定，本周歐洲央行舉行議息會議，市場關注疫苗接種速度緩

慢對經濟復甦預期的影響，以及央行會否修正經濟前景的看法，更重要的是會否對匯率作出任何

暗示。若短線未能重上１﹒２１５０，仍然有機會再試１﹒２０５０甚至１﹒２０００。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１１０ １﹒２０１０ １﹒２１６０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３５９０ １﹒３４８０ １﹒３６４０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

