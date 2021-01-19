《美元走勢－羅明立》美元反彈至技術性阻力位

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０４﹒０８ １０３﹒６５ １０４﹒０５
歐元╱美元 １﹒２０９９ １﹒２０７７ １﹒２０９６
英鎊╱美元 １﹒３６１５ １﹒３５８１ １﹒３６０２
美元╱瑞郎 ０﹒８９１３ ０﹒８９０１ ０﹒８９０８
美元╱港元 ７﹒７５３３ ７﹒７５１７ ７﹒７５１８
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《美元走勢》拜登即將接任新一屆美國總統，華盛頓國民警衛軍已進入高度戒備，以防有衝
擊事件發生。昨日（１８日）美國假期休市，焦點是被提名出任財長的耶倫在國會聽證會的講話
，當中提高現時在疫情嚴峻的情況下，新一屆政府將推出大規模的行動刺激經濟，認為在國家債
務負擔的情況下，效益仍然大於成本，同時重申不會以弱美元來提升競爭力。美匯指數升至５０
天線的９１關口受阻力，投資者觀望就職典禮能否順利進行，而美元反彈至技術性阻力位，開始
有淡友部署做空，短期可能出現好淡角力，９２﹒００╱２０仍然是重要阻力。
歐元跌至１﹒２０５０水平後喘定，本周歐洲央行舉行議息會議，市場關注疫苗接種速度緩
慢對經濟復甦預期的影響，以及央行會否修正經濟前景的看法，更重要的是會否對匯率作出任何
暗示。若短線未能重上１﹒２１５０，仍然有機會再試１﹒２０５０甚至１﹒２０００。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１１０ １﹒２０１０ １﹒２１６０
英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３５９０ １﹒３４８０ １﹒３６４０
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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