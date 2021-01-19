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即市新聞

19/01/2021 15:35

《美元走勢－羅明立》美元反彈至技術性阻力位

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０４﹒０８　　　１０３﹒６５　　　１０４﹒０５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２０９９　　　１﹒２０７７　　　１﹒２０９６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３６１５　　　１﹒３５８１　　　１﹒３６０２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８９１３　　　０﹒８９０１　　　０﹒８９０８
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５３３　　　７﹒７５１７　　　７﹒７５１８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》拜登即將接任新一屆美國總統，華盛頓國民警衛軍已進入高度戒備，以防有衝
擊事件發生。昨日（１８日）美國假期休市，焦點是被提名出任財長的耶倫在國會聽證會的講話
，當中提高現時在疫情嚴峻的情況下，新一屆政府將推出大規模的行動刺激經濟，認為在國家債
務負擔的情況下，效益仍然大於成本，同時重申不會以弱美元來提升競爭力。美匯指數升至５０
天線的９１關口受阻力，投資者觀望就職典禮能否順利進行，而美元反彈至技術性阻力位，開始
有淡友部署做空，短期可能出現好淡角力，９２﹒００╱２０仍然是重要阻力。
　　歐元跌至１﹒２０５０水平後喘定，本周歐洲央行舉行議息會議，市場關注疫苗接種速度緩
慢對經濟復甦預期的影響，以及央行會否修正經濟前景的看法，更重要的是會否對匯率作出任何
暗示。若短線未能重上１﹒２１５０，仍然有機會再試１﹒２０５０甚至１﹒２０００。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２１１０　　　１﹒２０１０　　　１﹒２１６０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３５９０　　　１﹒３４８０　　　１﹒３６４０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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