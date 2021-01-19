【新冠肺炎】消息指年宵花市擬原址照辦，開放至晚上９時

《經濟通通訊社１９日專訊》行政長官林鄭月娥今早出席行政會議前表示，考慮到取消花市

安排，有可能令其他賣花地方出現人流，造成風險，稍後會公布花市最新安排。

消息指，當局與花農多番商討後，傾向於原址繼續舉辦年宵市場，不過開放時間則縮短至晚

上９時，以及採取人流控制措施，以減低播疫風險。（ｂｉ）

