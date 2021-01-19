【新冠肺炎】傳年宵花市重開攤檔數目減半，社交距離措施延長一周

《經濟通通訊社１９日專訊》消息指，早前公布因應疫情取消的年宵花市將重開，惟攤檔數
目將會減半。另外，社交距離措施如限聚令、晚市禁堂食等延長一周。
行政長官林鄭月娥今早出席行政會議前表示，政府早前宣布取消今年農曆年宵花市，引起業
界和市民的反對聲音，考慮到對業界的影響和市民的活動需求後，食衞局下午將公布新安排。
（ｂｉ）
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動
|FOCUS19/01/2021
【FOCUS】耶倫倡「act big」 加息先鋒轉奏放水凱歌
|財經熱話19/01/2021
【牛氣沖天】科指短期試萬關動力勝恒指 聶振邦:全倉逐步減持
|數碼轉型攻略19/01/2021
科技發展帶動商界促成「共享員工」 人才培訓數碼轉型如箭在弦
|開市Good Morning19/01/2021
《開市Good Morning》熊麗萍：科技龍頭現價可追美團
|財經熱話18/01/2021
北水續湧入 大型新股不絕 港交所水漲船高破頂直逼「大牛股」
|中國故事18/01/2021
《神州經脈》上季GDP勝預期全年錄增長，滬綜指三千六得而復失
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰