【新冠肺炎】傳年宵花市重開攤檔數目減半，社交距離措施延長一周

《經濟通通訊社１９日專訊》消息指，早前公布因應疫情取消的年宵花市將重開，惟攤檔數

目將會減半。另外，社交距離措施如限聚令、晚市禁堂食等延長一周。

行政長官林鄭月娥今早出席行政會議前表示，政府早前宣布取消今年農曆年宵花市，引起業

界和市民的反對聲音，考慮到對業界的影響和市民的活動需求後，食衞局下午將公布新安排。

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