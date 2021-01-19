傳美團、ＥＳＲ、京東物流等公司正競購中國物流資產控股權

《經濟通通訊社１９日專訊》據外電報道指，黑石集團、美團（０３６９０）、京東物流、

ＥＳＲ（０１８２１）正競購中國物流資產（０１５８９）控股權，交易價值約２０億美元（約

１５６億港元）。

報道指，中國物流資產的兩大股東擬出售該公司逾５０％股權，並已於上周收到了第一輪報

價。黑石、ＥＳＲ、美團和中國物流資產皆拒絕評論，而京東物流則未有置評。（ｃｗ）

