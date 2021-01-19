《本港經濟》最新失業率升至６﹒６％遜預期，並創１６年新高

《經濟通通訊社１９日專訊》政府統計處公布，本港經季節性調整的失業率由去年９－１１

月的６﹒３％上升至１０－１２月的６﹒６％，創１６年新高，並高於市場預估的６﹒４％。就

業不足率保持不變，維持於３﹒４％的水平。勞工及福利局局長羅致光表示，由於本地第四波疫

情繼續影響本地消費氣氛及干擾經濟活動，勞工市場在短期內仍將顯著受壓。政府最近已推出針

對性措施，為受重創的行業提供進一步支援，並將繼續密切留意相關情況。



＊失業人數增至２４﹒５８萬人＊



與９－１１月比較，在１０－１２月期間，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整

）均見上升，其中零售、住宿及膳食服務業有相對明顯的上升。就業不足率方面，下跌主要見於

貨倉及運輸輔助活動業，而上升主要見於零售業。

總就業人數由９－１１月的３６５﹒０１萬人，下跌至１０－１２月的３６４﹒７７萬人，

減少約２４００人，總勞動人口最新為３８９﹒３４萬人，與９－１１月的數字（３８９﹒４４

萬人）大致相若。同期，失業人數（不經季節性調整）增加約１５００人，至２４﹒５８萬人。

就業不足人數亦升至１３﹒３８萬人，增加約７００人。



＊餐飲業失業率升至１３﹒８％＊



勞工及福利局局長羅致光博士評論最新失業數字時表示，本地第四波疫情在１１月後期開始

爆發，導致勞工市場再度惡化。經季節性調整的失業率上升０﹒３個百分點至６﹒６％，為１６

年來的高位，就業不足率則維持於３﹒４％不變。同時，總就業人數較上一個期間微跌０﹒１％

至３６４﹒７７萬人，失業人數增加０﹒６％至２４﹒５８萬人。

他表示，按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率

在１０－１２月較９－１１月回升０﹒５個百分點至１０﹒６％。其中，餐飲服務活動業的失業

率升至１３﹒８％。多個其他行業的失業率亦上升。（ｃｌ）

