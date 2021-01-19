【夜期時段】即月期指最新報２９６３２點，升１８點，低水１０點

《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２９６０８點，跌６點，低水３４

點，最新報２９６３２點，升１８點，低水１０點，合約成交９５２張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１７３２點，升８點，低水２點，最新報１１７２６點，

升２點，低水８點，合約成交９０４張。

