金管局：市民下周二起可換新鈔，鼓勵以電子支付派利是

《經濟通通訊社１９日專訊》金管局表示，市民可於下周二（２６日）至２月１１日換新鈔

，較往年約兩星期，延長至三星期。現時新鈔的庫存量達以往新年期間新鈔發行量的兩倍，迎新

鈔更達三倍。

金管局表示，與三間發鈔銀行曾小心考慮是否在疫情期間繼續提供換鈔服務，然而現金提存

是銀行必須為客戶提供的服務，即使取消今年兌換新鈔的安排，仍然會有市民到發鈔銀行提款或

直接要求換取鈔票作派利是之用。為顧及這群人士及一些沒有電子支付渠道尤其是長者的需求，

同時考慮到抗疫的重要性，銀行會採取積極措施保護客戶和員工。

金管局又鼓勵市民盡量使用電子支付方法派利是，例如利用網上或手機銀行經金管局的「轉

數快」或市面上其他電子錢包，取代派實體利是。在新春佳節，各主要銀行和電子支付營運商將

會配合提供各式各樣的推廣計劃。

金管局又指，銀行的人流及風險控制措施包括：在整個兌換鈔票期間，確保每天均有新鈔供

應，及提供大量的「迎新鈔」；銀行會在換鈔期間增加櫃檯加快處理換鈔需求；加強社交距離及

其他預防新型冠狀病毒的措施；以及於銀行作出分流安排，例如在有需要時，向排隊輪候的市民

派籌個別主要銀行更會提供網上預約換鈔服務。（ｂｉ）

