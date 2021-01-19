《再戰明天》拜登宣誓就任美總統，美公布ＮＡＨＢ房屋市場指數

《經濟通通訊社１９日專訊》明日（２０日），拜登宣誓就任美國總統，美國公布１月

ＮＡＨＢ房屋市場指數。



＊拜登宣誓就任美國總統＊



在外圍重要經濟活動上，明日，拜登宣誓就任美國總統。

本港時間明晚１１：００ｐｍ，加拿大央行宣布政策利率並公布貨幣政策報告。加拿大央行

總裁麥克勒姆舉行新聞發布會討論貨幣政策報告內容。

明日，日本央行召開貨幣政策會議（至１月２１日）。



＊美國公布１月ＮＡＨＢ房屋市場指數＊



在數據方面，明晨５：００ａｍ，美國公布１１月整體資本流動。

３：００ｐｍ，英國公布１２月核心消費者物價指數，年率料由１﹒１％升上１﹒３％；消費者

物價指數年率料由０﹒３％升上０﹒５％。英國１２月零售物價指數年率料由０﹒９％升上

１﹒２％。５：３０ｐｍ，英國公布１１月房價指數，年率料由５﹒４％升上５﹒６％。

６：００ｐｍ，歐元區公布１２月消費者物價指數，年率跌幅料維持於０﹒３％。

９：３０ｐｍ，加拿大公布１２月消費者物價指數，年率料由１％升上１﹒１％。

１１：００ｐｍ，加拿大公布官方指標利率，料維持於０﹒２５％不變。同時，美國公布１月

ＮＡＨＢ房屋市場指數料維持於８６。



＊國泰君安開股東特別大會＊



在本港，明日，國泰君安國際（０１７８８）和福森藥業（０１６５２）開股東特別大會。

（ｈｏ）

