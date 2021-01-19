【金融論壇】陳茂波：上半年經濟環境仍困難，冀下半年經濟漸復甦

《經濟通通訊社１９日專訊》財政司司長陳茂波在亞洲金融論壇上表示，香港是個自由開放

的經濟體，難免會受外圍及本地疫情雙重打擊，故今年上半年經濟環境仍困難，但隨著全球廣泛

應用疫苗後，期望下半年會逐步復甦，對香港前景仍樂觀。

他認為，香港具有多項優勢，仍是中國及國際企業投資首選，港交所（００３８８）在

２０１８年改革上市規則，容許「同權不同股」架構、未有盈利的生物科技公司及第二上市公司

在港上市，並形容新的上市制度成功，香港已連續７年成為全球新股集資王，而目前亦成為全球

第二大生科企的上市地點，未有盈利的生科企在去年亦被納入「互聯互通」的選股範圍，除了進

一步擴大與中國的「互聯互通」外，亦增加相關公司的流動性。

他續指，將不斷加強香港在亞洲金融中心的地位，包括向私募基金提供免稅優惠，促進更多

海外基金在港營運；亦與ＭＳＣＩ公司簽訂協議，將在香港推出更多期貨產品，以加強香港風險

管理中心地位。此外，粵港澳大灣區發展亦有助本港金融服務發展，其中「跨境理財通」吸引大

灣區居民跨境投資財富管理產品，將可促進產品多元化及資產配置選擇。

他又指，香港積極發展金融創新，如推出虛擬銀行及４家虛擬保險公司，而快速支付系統「

轉數快」推出至今註冊用戶已逾６００萬人，累積交易量２４００億美元，並透露虛擬資產交易

平台將是未來重點，目前正制定一系列風險管理措施及相關法律框架。（ｙｗ）

