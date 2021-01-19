【金融論壇】金管局：香港具優勢可成為亞太區家族辦公室的輸紐

《經濟通通訊社１９日專訊》金管局高級助理總裁劉應彬在亞洲金融論壇上表示，疫情衝擊

全球多個行業，惟全球經濟在各國政府推出大量刺激政策下仍有支持，全球財富增長已於去年第

二季起收復失地，財富總值甚至創新高達１０萬億美元。然而，全球經濟復甦仍存不明確性，寬

鬆政策亦料會持續，由於亞洲受疫情影響較西方國家輕微，估計可吸引更多家族辦公室在亞太區

設立總部。

他指，家族辦公室選擇地區落戶主要有三大考慮，包括資產投資機會、融資及金融體系安全

性，而香港有獨特的優勢可成為區內家族辦公室的輸紐，因香港擁有領先的資本市場及眾多投資

機會，目前全港有有逾１８００名持牌資產經理，管理資產規達約３﹒７萬億美元。

他又指，在匯率及低息環境下，留意到家族辦公室增加對私人市場的配置，而香港是亞太區

內第二大私募基金中心，僅次於中國；國際投資者可透過「互聯互通」投資中國離岸市場及債券

市場，同時「跨境理財通」亦即將推出，將為香港投資者提供更多發展機會。另外，香港新股集

資額向來名列前茅，具競爭力的市場亦有利企業出售資產。

他強調，香港金融系統仍穩定，資金自由流動，儘管去年面對眾多挑戰，但亦有大量資金流

入港元，當局期望可推出更多誘因吸引家族辦公室來港。（ｙｗ）

