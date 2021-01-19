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即市新聞

19/01/2021 10:28

【金融論壇】證監會：持牌機構疫情下如常運作，不能降低合規要求

　　《經濟通通訊社１９日專訊》證監會副行政總裁兼仲介機構部執行董事梁鳳儀表示，去年非
常不尋常，市場亦出現很多壓力，包括新型肺炎疫情、地緣政治等。不過本港的持牌機構仍能如
常運作。去年資金由北向通流入令成交倍增，有關趨勢目前仍持續。同時，在美國上市的中概股
回港二次上市的趨勢亦持續，市場亦錄得破紀錄的利潤。她強調，在疫情下，雖然證監會要讓市
場如常運作，但不能降低合規的要求及對大眾的保障。
　　梁鳳儀在亞洲金融論壇上指，證監會關注公開市場包括零售投資者，將承擔的風險，以及投
資者對市場上產品的理解是否足夠，現時市場上有很多投資機會，必然會吸引更多投資者，當中
有不少投資新手。她認為，投資者需要留意投資的公司有否作出誤導陳述等，而去年第四季，證
監會留意到，有很多人利用社交媒體及應用程式去教授投資者，更會直接指示投資者投資某些股
份等，亦有分析師舉報遭人假冒身份。
　　她指出，本港一些投資者不會看企業的基本面和風險，只會相信其他人士的小道消息，認為
是本港的文化。證監會正在對這些詐騙案件進行調查，但最重要是需要教育大眾。此外，當局亦
關注虛擬貨幣，早前亦制定了虛擬資產交易平台的發牌制度，當局相信在該方面加上條件和規定
，可有利於投資者的保障，而政府亦建議新設一個法律框架並就此進行諮詢，期望所有線上平台
都能獲證監會發牌。　　
　　她又提到，作為監管機構需要具有前瞻性的思維，而監管部門已正在關注市場兩大主題，分
別是數字化和科技，以及「環境、社會、企業管治」（ＥＳＧ）。（ｓｋ）

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