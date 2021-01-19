【金融論壇】中銀香港：本港作為內地和國際的橋樑角色不變

《經濟通通訊社１９日專訊》中銀香港（０２３８８）副總裁龔楊恩慈在亞洲金融論壇上表

示，雖然新型肺炎疫情和地緣政治緊張局勢令本港的環境更加嚴峻，但認為香港作為連接內地和

國際的橋樑的角色仍然不變，基於本港的地理位置、歷史和資金自由流動等優勢，其地位不容易

被取代，香港仍是外國直接投資的重要渠道。香港亦是離岸人民幣中心，她認為本港可持續在人

民幣工作上作更多貢獻，加強人民幣國際化的角色。



＊星展香港：與內地貿易相關的中小企活動已有反彈＊



出席同一場合的星展香港行政總裁龐華毅 （Ｓｅｂａｓｔｉａｎ Ｐａｒｅｄｅｓ）表示

，中小企在疫情中受到的打擊是最大的，尤其是在香港，或實施了封鎖措施的其他國家地區，而

本港與內地的貿易聯繫緊密，由於內地人士不能來到香港，令中小企遭受巨大損失。他留意到，

與旅遊相關的中小企影響最為嚴重，而與內地貿易相關的中小企活動已有反彈。



＊銀行已有５０％中小企客戶循數碼渠道使用服務＊



龐華毅指，本港中小企數目達３４萬，代表著９８％的本地商業交易行為，該行有２０％客

戶是中小企，市佔率８％，對中小企客戶有較高的參與度。最近幾個月數碼化發展有所加快，該

行有５０％的中小企客戶都循數碼渠道使用服務，意味有一半的交易行動都通過銀行的數碼平台

進行。

他又指，中小企客戶在開戶上面對一定困難，其次是如何成功申請貸款，尤其是無抵押貸款

。星展香港通過應用程式介面（ＡＰＩ）進行「認識你的客戶」（ＫＹＣ）的工作，銀行內部目

前可進行ＫＹＣ和反洗錢調查，而疫情前主要通過線下與客戶面對面進行，現時以數碼平台開戶

僅需８至２０分鐘就完成。此外，通過銀行數碼平台，客戶亦可做到跨境匯款等交易。現時客戶

在疫情下無法出行的情況下，對更全面銀行的服務要求有所提高，並已習慣有關模式。

（ｓｋ）

