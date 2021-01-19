  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/01/2021 15:16

【金融論壇】金管局：理財通主要集中債券產品，未涉保險產品

　　《經濟通通訊社１９日專訊》金管局助理總裁（外事）陳維民表示，大灣區對財富管理有很
大需求，區內高淨值人士數量為中國整體的２０％，認為跨境理財通能推動跨境流動性，有助內
地居民將更多資產投放於海外，而香港居民亦可投資更多於人民幣資產。香港具有國際金融中心
的優勢，亦是區內重要的資產管理中心，而大灣區是一個超過香港１０倍的市場，認為對香港而
言大灣區是一個很大的機會。
　　陳維民在亞洲金融論壇上指，現有的互聯互通產品都是屬於機構層面，跨境理財通是在現有
的互聯互通產品上更進一步，由機構層面進入個人層面，加上受銀行、科技等行業支持，相信財
富管理業亦能受惠其中。
　　他又指，作為監管機構，需要關注市場的監管需求，由於理財通是新項目，投資者均是首次
進行跨境投資，因此監管部門需關注投資者的權益，消除不必要風險。
　　他指出，大灣區項目仍有很長的發展道路，監管機構需要以更審慎方式開始，以確保投資者
有充分保障。當一切都確定運作順暢且不會出錯，加上銀行等方面都已準備好，發現有些地方可
以更為靈活處理，必然會跟內地監管部門探索。他又透露，理財通主要集中於債券產品，但無涉
及保險產品，強調理解保險行業都希望能參與其中，指出如果有機會，亦會作檢視，但首要是推
出首個版本的理財通。（ｓｋ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS19/01/2021
【FOCUS】耶倫倡「act big」　加息先鋒轉奏放水凱歌
財經熱話19/01/2021
【牛氣沖天】科指短期試萬關動力勝恒指　聶振邦:全倉逐步減持
數碼轉型攻略19/01/2021
科技發展帶動商界促成「共享員工」　人才培訓數碼轉型如箭在弦
開市Good Morning19/01/2021
《開市Good Morning》熊麗萍：科技龍頭現價可追美團
財經熱話18/01/2021
北水續湧入　大型新股不絕　港交所水漲船高破頂直逼「大牛股」
中國故事18/01/2021
《神州經脈》上季GDP勝預期全年錄增長，滬綜指三千六得而復失
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞「公平點」$50禮券

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

【etnet 健康】賞 Pacific Coffee健康杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>