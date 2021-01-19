【金融論壇】金管局：理財通主要集中債券產品，未涉保險產品

《經濟通通訊社１９日專訊》金管局助理總裁（外事）陳維民表示，大灣區對財富管理有很

大需求，區內高淨值人士數量為中國整體的２０％，認為跨境理財通能推動跨境流動性，有助內

地居民將更多資產投放於海外，而香港居民亦可投資更多於人民幣資產。香港具有國際金融中心

的優勢，亦是區內重要的資產管理中心，而大灣區是一個超過香港１０倍的市場，認為對香港而

言大灣區是一個很大的機會。

陳維民在亞洲金融論壇上指，現有的互聯互通產品都是屬於機構層面，跨境理財通是在現有

的互聯互通產品上更進一步，由機構層面進入個人層面，加上受銀行、科技等行業支持，相信財

富管理業亦能受惠其中。

他又指，作為監管機構，需要關注市場的監管需求，由於理財通是新項目，投資者均是首次

進行跨境投資，因此監管部門需關注投資者的權益，消除不必要風險。

他指出，大灣區項目仍有很長的發展道路，監管機構需要以更審慎方式開始，以確保投資者

有充分保障。當一切都確定運作順暢且不會出錯，加上銀行等方面都已準備好，發現有些地方可

以更為靈活處理，必然會跟內地監管部門探索。他又透露，理財通主要集中於債券產品，但無涉

及保險產品，強調理解保險行業都希望能參與其中，指出如果有機會，亦會作檢視，但首要是推

出首個版本的理財通。（ｓｋ）

