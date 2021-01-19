【新冠肺炎】林鄭：預期更多人失業，但目前無意延長保就業計劃

《經濟通通訊社１９日專訊》行政長官林鄭月娥在行政會議前表示，今日下午公布的最新失
業率預期會較差，因為數字開始反映保就業計劃結束後的就業情況，料將有更多人因而失業。她
明白多個行業在疫情下停止營業超過兩個月，但政府去年面對經濟負擔，要謹慎考慮財政問題，
目前無意延長保就業計劃。
至於未來會否有其他經濟支援，林鄭月娥稱，財政司長陳茂波正就下月財政預算案諮詢公眾
。（ｈｙ）
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