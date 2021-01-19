【香港政情】梁振英倡禁雙重國籍，籲持ＢＮＯ者勿一腳踏兩船

《經濟通通訊社１９日專訊》政局動盪觸發新一波移民潮，英國政府推出ＢＮＯ「５＋１」

新方案，本月底正式接受申請，政界盛傳北京將出手反制，不再視ＢＮＯ為旅遊證件，甚至取消

相關人士投票權。全國政協副主席、前特首梁振英接受《香港０１》專訪時亦表示，若港人決定

離開，就不應保留香港身份證，呼籲港人勿「一腳踏兩船」。

梁振英批評指新ＢＮＯ方案違反《中英聯合聲明》備忘錄，當中英方承諾香港回歸後，港人

可使用英國簽發的護照，但不賦予居留權，他批評英國人心存不軌，在國籍問題上反反覆覆，提

醒港人英國日後隨時可改變政策，剔除國民身份或權利。



＊梁振英：中央必反制 只針對ＢＮＯ人士＊



梁振英指又指，今次英國政府推出ＢＮＯ「５＋１」新方案，中央不可能沒有反制措施，但

往往是「後發制人」，他舉例指末代港督彭定康提出「三違反」政改方案，中國政府於是另設臨

時立法會。中央一直未有嚴格《國籍法》第９條，只要未主動申報，港人變相享雙重國籍待遇，

對中國和外國來說都不是妥當的做法。

至於提到個別港區人大代表、政協委員亦有外國護照，他同意絕對要嚴格執行《國籍法》，

尤其是參與國家機關工作者，不應持雙重國籍。（ｈｙ）

