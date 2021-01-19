【企業盈喜】海豐國際料去年純利按年增長最多６０％

《經濟通通訊社１９日專訊》海豐國際（０１３０８）公布，預期截至２０２０年１２月底

止年度，公司股東應佔綜合純利將按年大幅增加５０至６０％。

董事會認為，盈利增長主要歸因於２０２０年集裝箱航運及物流服務需求較去年同期有所增

加，集團持續拓展亞洲市場，以及集團營運效率整體提升導致每標準箱成本下跌的合併影響所致

。（ｈｙ）

