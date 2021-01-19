  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/01/2021 17:30

【企業盈警】茂宸集團料去年虧損收窄至１﹒５億至２億元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》茂宸集團（００２７３）預期，截至２０２０年１２月底止年
度錄得虧損收窄至約１﹒５億至２億元，去年同期虧損達１１﹒７２億元。
　　集團預期虧損減少主要由於投資上市證券產生的利潤大幅增加；集團採取了各項成本縮減措
施及精簡人員令營運開支減少；以及減值及撥備減少。
　　集團指，將於今年３月底前刊發全年業績公告。（ｈｙ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話19/01/2021
港股飊779點廿個月高位　成交逾三千億元破紀錄　北水再創新高
中國故事19/01/2021
《神州經脈》外匯佔款跌幅逾兩年大　人行放水A場成交重回萬億
香港政情19/01/2021
【香港政情】林鄭：行政長官以選舉產生較佳　中央有誠意推動選舉
FOCUS19/01/2021
【FOCUS】耶倫倡「act big」　加息先鋒轉奏放水凱歌
財經熱話19/01/2021
【牛氣沖天】科指短期試萬關動力勝恒指　聶振邦:全倉逐步減持
數碼轉型攻略19/01/2021
科技發展帶動商界促成「共享員工」　人才培訓數碼轉型如箭在弦
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞「公平點」$50禮券

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

【etnet 健康】賞 Pacific Coffee健康杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>