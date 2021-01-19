【企業盈警】茂宸集團料去年虧損收窄至１﹒５億至２億元

《經濟通通訊社１９日專訊》茂宸集團（００２７３）預期，截至２０２０年１２月底止年

度錄得虧損收窄至約１﹒５億至２億元，去年同期虧損達１１﹒７２億元。

集團預期虧損減少主要由於投資上市證券產生的利潤大幅增加；集團採取了各項成本縮減措

施及精簡人員令營運開支減少；以及減值及撥備減少。

集團指，將於今年３月底前刊發全年業績公告。（ｈｙ）

