《宏觀論勢－李依萊》「藍色浪潮」帶來通貨再膨脹

《宏觀論勢》佐治亞州參議院席位競選後，民主黨現已控制美國國會。

團結一心的政府更能為美國帶來更積極的財政刺激措施。我們認為拜登很可能在今年第一季

以調和程序，通過高達約１萬億美元或以上的巨額救濟援助計劃，並在首個任期的稍後時期，在

基礎設施、可再生能源、環境和醫療等方面，推行多項重要開支措施。

拜登的增稅計劃可能抵銷部分支出，但可能會導致市場出現部分緊張情緒。但整體而言，

「藍色浪潮」將加速美國經濟復甦，利好風險資產、利跌美元，亦會為美國國債孳息率帶來上行

壓力。

佐治亞州競選過後，我們的宏觀經濟團隊將美國２０２１年的國內生產總值預測水平從

５﹒０％上調至６﹒０％，並將１０年期美國國債孳息率的一年期預測水平由１﹒２０％上調至

１﹒５０％。

由於未來美國政府有望推行更加進取的財政刺激政策，且經濟增長有望變得更強勁，自１月

５日舉行佐治亞州競選以來，美國通脹預期普遍上升，１０年期美債平衡通膨率從２﹒００％上

升７個基點至２﹒０７％。

經濟復甦，再加上通脹從低位上升，正是利好市場的時機。重要的是，在目前的商業周期階

段，聯儲局有充分的條件繼續推行貨幣寬鬆政策。

由此可見，通脹飆升是今年需要關注的主要風險，因為這會促使聯儲局轉為鷹派，縮減量化

寬鬆規模。然而根據我們的基準情境，我們並不這樣認為，由於聯儲局在商業周期內的新策略目

標為平均２％通脹率，因此我們預計聯儲局將等到２０２２年方開始縮減量化寬鬆規模。



＊實際孳息率為負值，仍繼續支持股市＊



通脹率上升，再加上市場預期經濟將會增長，亦推動美國國債孳息率上升，導致孳息率曲線

變陡。

一般而言，由於經濟增長前景更加穩健，國債孳息率曲線長端從低位上升，實則利好股市。

尤其如今在實際孳息率仍穩居負值的情況下，更為利好風險資產。

美股的另一個重大利好因素是盈利前景。根據我們的基準情境，２０２１年標普５００指數

的每股收益將按年增長３０％，增長率良好。

為股票現金流進行估值時，通常會與長期政府債券及現金等競爭性資產作對比。鑑於實際孳

息率非常低，而且在經濟復甦期間股票風險溢價收縮，因此股票市盈率升高是符合目前的情況。

與投資者配置相關的因素亦提供支持，根據疫情造成經濟衰退前後的美國貨幣市場基金持有量

（包括零售投資者和機構投資者）的累計變化顯示，由於疫情而流入現金的資產，至今僅有一半

反向流動。這意味未來仍有已募集、待投資的金額可部署至風險資產。

鑑於上述多重因素，我們在戰術資產配置中，對美股的態度變得較為正面，並以現金提供資

金。

由於金融、工業、能源、原材料和房地產等周期性行業的盈利更易受經濟增長影響，因此未

來有望大幅受惠於通貨再膨脹的形勢。

鑑於這些周期性行業的估值仍相對吸引，而且自２０２０年３月以來，周期股的表現明顯落

後於科技股等成長股，我們預計隨著通貨再膨脹的勢頭加大，周期股未來的表現將優於大市。

雖然風險資產的長期前景因通貨再膨脹而有所改善，但考慮到從２０２０年３月開始，市場

急劇Ｖ型反彈，我們不能排除短期的市場波動風險。

另外，全球能否有效推行疫苗計劃，是通貨再膨脹投資主題的決定性因素，亦是２０２１年

上半年市場的主要推動力。

上個月發現了幾種變種新冠病毒，包括英國首先報告的Ｂ﹒１﹒１﹒７變種病毒。雖然目前

未知變種病毒會否影響疫苗效力，但大多數科學家相信，現有疫苗對變種病毒仍然有效，或者將

來的疫苗經過改良後會對這些病毒有效。

目前各國開始為國民接種疫苗，而外界普遍預計疫苗將幫助主要經濟體在今年下半年達到最

低群體免疫水平。不過，暫時只有以色列、阿聯酋和巴林的人口接種率超過５％。因此，投資者

需要密切關注疫苗接種進展。《新加坡銀行投資策略主管 李依萊》

