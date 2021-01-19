《宏觀理財－冼健岷》疫情影響盈利，收息策略須重整

《宏觀理財》２０２０年已成過去，根據世界銀行推算，全球經濟全年萎縮４﹒３％，經歷

了大蕭條後的最大衰退。不過，隨著新冠病毒疫苗的面世，以及各國積極推行大規模接種計劃，

２０２１年世界經濟可望逐步回升，預期全年將可增長４％。



＊經濟逐步復甦，資產配置由新轉舊＊



當中，發達經濟體方面，預期美國在２０２０年收縮３﹒６％後，２０２１年可增長

３﹒５％，一來一回反彈超過７個百分點；歐元區的復甦就更驚人，預期繼去年縮減７﹒４％後

，今年增長３﹒６％，短短兩年相差１１個百分點；日本亦不失禮，預期去年收縮５﹒３％，今

年則增長２﹒５％。新興市場方面，預期中國繼去年增長２％後，今年再增長７﹒９％；在不包

括中國的情況下，預期發展中經濟體在去年收縮５％後，今年將增長３﹒４％。



＊內地航空業率先反彈＊



由於世界經濟逐步回到正軌，舊經濟板塊可望重新啟動，當中可以留意航空、資源、消費三

大板塊。先說航空業，２０２０年可說是哀鴻遍野的一年，全球航空公司共有逾３０間停止營運

；根據彭博統計，截至去年７月，全球航空業有約４０萬名員工被解僱、暫時解僱休假或被通知

將失去工作。

國際航空運輸協會（ＩＡＴＡ）估計，全球航空公司２０２０年載客量將從２０１９年的

４５億，下降至１８億，跌幅達到六成，致令客運收入驟降６９％，至１，９１０億美元，全年

虧損達到１１８５億美元。該會首席經濟學家ＢｒｉａｎＰｅａｒｃｅ形容，計及今年，這將是

該行業在二戰後兩年經歷的最大沖擊。

不過，該會亦預期，今年全球航空公司的虧損，將收窄至３８７億美元，載客量則回升至

２８億。而事實上，只要疫情受到控制，市民的旅遊意欲回升，航空公司的運載量勢必迎來報復

式反彈。

內地便是一個很好的例子－根據中國民航網數據，去年１１月，民航國內航線運輸總周轉量

、旅客運輸量、貨郵運輸量已分別恢復到之前一年同期的９３﹒５％、９３﹒８％、

９４﹒０％。



＊銅受惠兩大環保趨勢＊



此外，既然經濟周期開始向上，一些周期性行業如資源板塊，便值得留意。且看中國１２月

份製造業ＰＭＩ為５１﹒９％，雖然稍為回落，但比之前一個月的年內高位，僅低０﹒２罷了，

且已連續１０個月處於５０以上的擴張區。

除了因為基本工業生產的需求旺盛，有個別資源類別如銅，更受惠於再生能源發電與電動車

的環保趨勢。投行Ｊｅｆｆｅｒｉｅｓ解釋，再生能源發電系統所需的銅，是傳統燃料發電的５

倍－海上風電每兆瓦風電機約需１５公噸銅，陸上風電和太陽能則需５公噸，而傳統燃料發電僅

需約１公噸；至於電動車，則平均一輛需８３公斤銅，充電站則需１０公斤。

因此，一眾投行亦看好銅價。高盛甚至指出，２０２１年的銅供應，將是１０年以來最緊張

，銅價將拾級而上，到２０２２年上半年或可挑戰２０１１年創下的每噸１０１７０美元歷史最

高紀錄。



＊從最新數字看受惠類別＊



最後，無論是經濟活動逐漸回到疫症前，抑或政府出台刺激經濟政策，消費都是重要一環。

至於哪個消費類別表現較為突出，或許可從內地最新公布數字看到一點端倪－１１月份，社會消

費品零售總額同比增長５﹒０％；按消費類型分，餐飲收入下降０﹒６％，商品零售則增長

５﹒８％。

細看商品零售類別，通訊器材類同比急增４３﹒６％，化妝品類亦增３２﹒３％，金銀珠寶

類則增２４﹒８％，飲料類也增２１﹒６％；此外，中西藥品類、汽車類、煙酒類、文化辦公用

品類的升幅均超過一成。《康宏理財服務有限公司行政總裁 冼健岷》

