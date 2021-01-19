《匯海澤言－葉澤恆》美元暫時回穩，留意日圓匯價可能轉弱

《匯海澤言》美匯指數近日於９０至９１之間上落。是次美元由８９﹒５左右出現的反彈，

內外因素均有推動作用。內部因素方面，在於估計候任美國財長耶倫將會推出大規模財政刺激措

施，以刺激美國經濟。再配合加快疫苗接種，將有利往後美國經濟表現。這兩個政策將會刺激美

國經濟之餘，亦可能帶動物價上升。因此，難怪市場開始覺得，聯儲局有機會於今年年底考慮減

少購買資產。

至於外圍因素方面，當然與歐元有關。在美匯指數兌一籃子貨幣中，歐元是佔大約５７％。

近期，供應予歐洲的疫苗可能減少，再加上德法政府可能延長封城措施，令區內經濟重啟的時間

可能延後。另外，意大利及荷蘭的政局又出現不穩，令歐元兌美元由早前高位大約１﹒２３５０

左右，回落到近日的１﹒２０５０水平才見支持。

美國十年債息已經升至１﹒１厘水平。但對比以往，目前仍屬偏低。拜登政府會否仿傚前財

長魯賓年代時的政策，發行更長年期的美債，例如五十年及一百年，以便在目前低息環境時獲得

更多資金，去推動美國經濟復甦，相信會是投資者往後關注的問題。如果是這樣，那麼又會有什

麼因素可以促使資金流向美元呢？似乎歐洲及部分新興市場的情況，可能是往後需要關注的。



＊日本政局不穩及央行可能改變政策，或令日圓回軟＊



日本疫情於去年年底再度惡化後，似乎未有停止的跡象，對上任不久的首相菅義偉帶來打擊

。據最新的調查顯示，他的內閣的支持率較去年１２月大幅下降七個百分點，到只有３３％。有

日本媒體估計，他可能在今年１０月前被取代，主因自民黨需於１０月前召開領導人選舉會議。

如果短期疫情未受控，將拖累自民黨未來的選舉表現。

與此同時，有報道指，日本央行有見持有的交易所買賣基金（ＥＴＦ）的規模越來越大，佔

當地市場近八成。因此，央行可能考慮在３月的議息會議時，討論減少購買ＥＴＦ，或不再提供

購買規模的指引，以保留更多的政策彈藥。日本央行如果真的如此做法，可能意味央行未來推出

刺激經濟措施時，會進一步加碼量寬。但美國新政府上場後，可能加大財政刺激與及加快接種疫

苗，有機會令美國債息進一步上升。因此，可能令日圓轉弱。投資者可考慮於１０３﹒５０沽日

圓，目標在１０４﹒６０，跌穿１０２﹒９０止蝕。《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

