【牛氣沖天】港股飆７７９點收２９６４２，成交逾三千億歷來最多

《經濟通通訊社１９日專訊》人行進行８００億元人民幣逆回購，操作量為踏入新年以來最

大，港股今早高開重返二萬九關口，科技及內房股大漲，多隻藍籌破頂，券商股抽高，其中港交

所（００３８８）一度見５２５元再創新高，惜其後升幅收窄，升３﹒９４％報５０１元。恆指

全日逼近三萬大關，最高見２９８４８點創廿個月高位，最終收報２９６４２，升７７９點或升

２﹒７０％，主板成交增加劇４％報３０１５﹒８０億元，創歷來單日最多。國企指數報１１７

３４，升２７１點或升２﹒３７％。恆生科技指數報９３７４，升２５８點或升２﹒８４％，高

見９５２６點再創新高。

藍籌股普遍上揚，當中表現最強勢為潤地（０１１０９），高見３５﹒４元創１個月新高，

全日收漲升１０﹒２％，報３５﹒１元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１３﹒０４％。

而騰訊（００７００）早上觸６７３﹒５元破頂後，午後逆市回吐０﹒３％，報６５５元。友邦

（０１２９９）飆４﹒４１％，報１０８﹒９元，匯控（００００５）漲４﹒１６％，報４３﹒

８元。較弱的藍籌為蒙牛（０２３１９）跌１﹒１３％報４８元。

ＡＴＭＸＪ股中，除了騰訊外，其他股份向好。小米（０１８１０）揚升５﹒０１％，報３

１﹒４元，連升兩日累漲７﹒１７％。阿里巴巴（０９９８８）漲０﹒９％，報２４４﹒２元，

連升５日累漲１１％。美團（０３６９０）彈起４﹒９２％，報３４１元，連升２日累漲

１０﹒８６％，盤中見３４８元上市新高。京東（０９６１８）升１﹒４３％，報３５２﹒４元

。



＊科網芯片造好，汽車代理股榮辱互見＊



科指連續兩日破頂，科網龍頭股造好外，多隻手機設備股破頂後升幅持續，其中比亞迪電子

（００２８５）全日抽升１５﹒８２％，報４９﹒４元，高見５０﹒５破頂，市傳成為榮耀手機

代工廠商；富智康（０２０３８）亦漲升２﹒４％，報１﹒２８元；丘鈦（０１４７８）發盈喜

預期去年淨利潤按年增長４０至６０％，獲建銀將其目標價上調３４﹒７５％至１９元，維持跑

嬴大市評級，該股全日飆６﹒１２％，報１６﹒９８元。

汽車代理股榮辱互見，花旗上調中升（００８８１）目標價至６６﹒５元，維持「買入」評

級。中升連升４日，今日飆４﹒５５％，高見５３﹒９００元，升破百天平均線（５２﹒９０４

元），四連升累漲１４﹒１６％。永達（０３６６９）揚３﹒２８％報１１﹒９８元，六連升累

漲１７﹒９１％。



＊內地晶片產能緊張，華虹破頂＊



晶片股個別發展。由於近期內地晶片產能緊張，半導體價量齊升，有業內人士指出，到目前

沒有觀察到大的砍單現象，說明半導體的真實需求總體上呈現出持續。華虹（０１３４７）連升

２日，今日飆升５﹒４３％，報４８﹒５元，高見５０﹒７５元破頂。ＡＳＭ（００５２２）跌

２﹒０１％，報１１７元。上海復旦（０１３８５）升４﹒７９％，報１４﹒４２元，以現價計

，該股暫連升２日，累計升幅９﹒４１％。芯智（０２１６６）升４﹒１６％，報１﹒２５元。

晶門（０２８７８）升３﹒５７％，報０﹒２９元。

值得一提，美資投行高盛、摩通及大摩因應美國制裁，再宣布共有７３隻涉及中芯（００９

８１）和中海油（００８８３）窩輪或牛熊證，以及納入中芯的科指的輪證，要提早於下月２日

或５日終止交易。但兩者今日均隨市上漲，中芯揚１﹒１９％，報２９﹒６元。中海油漲２﹒１

８％，報８﹒４３元。



＊中生製藥上揚，香港地產股上漲＊



藥股造好。由於科興生物為其新冠疫苗有效性辯護，指延長接種間隔期可顯著提高有效率，

而中生製藥（０１１７７）飆４﹒６８％報７﹒３７元。石藥（０１０９３）升６﹒５４％，報

８﹒４７元。三生製藥（０１５３０）揚升６﹒２１％，報７﹒３５元，東陽光藥（０１５５８

）現漲４﹒６２％，報９﹒２７元。綠葉（０２１８６）彈起４﹒２１％，報３﹒９６元。復星

醫藥（０２１９６）升２﹒５７％，報３７﹒８５元，連升３日累漲８﹒３％。潤藥（０３３２

０）揚升７﹒７４％，報４﹒４５元。

大和發表研究報告，預料到今年下半年，市場對香港房地產行業的總體預期或開始轉變，價

格有望在２０２２年開始回升。本港發展商應聲上升，長實（０１１１３）漲４﹒１９％報４２

﹒３元，新世界（０００１７）升２﹒２％報３７﹒１元，恆隆地產（００１０１）揚３﹒２２

％報２０﹒５元，九置（０１９９７）彈起４﹒２７％報４３﹒９５元。

大市走強，亦有不少個股逆市發展，其中艾碩（０８３４１）瀉７０﹒４８％，報０﹒１２

１元。新加坡政府投資公司於上周四（１４日）減持洛陽鉬業（０３９９３）６１７萬股或０﹒

１６％，該股今日跌３﹒２９％，報５﹒２９元。（ｋｉ）

