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即市新聞

19/01/2021 17:00

《鍾之日記》成交新高三千億，港所破頂見五百

　　《鍾之日記》１月１９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。

　　香江魚缸今日牛氣衝天，滾滾而來的北水，令恆指一度大升近千點，逼近三萬大關，最高見
２９８４８點，創逾２０個月高位，成交金額３０１５﹒８０億元則創出有紀錄最多。南下資金
今日淨買入港股２６３﹒３５億元，再次刷新港股通開通以來單日記錄。港交所（００３８８）
勢破如竹，輕鬆變身「啡底股」，收報５０１元。
　　恆指最終收報２９６４２，升７７９點或升２﹒７％。騰訊（００７００）今早曾升至
６７３﹒５元之上市新高，收市倒跌０﹒３％，報６５５元。
　　祖國股市就略失色，人民銀行結束小額逆回購模式，今日進行８００億元人民幣７天期逆回
購，操作量為踏入新年以來最大。滬深股市早盤靠券商及地產股穩市，助滬綜指半日平開平收，
但到了午後券商板塊升幅消退，Ａ股頃刻下挫，滬綜指曾跌１％，好在尾盤向穩最終跌
０﹒８３％，收報３５６６﹒３８點，，創業板指瀉２﹒０５％。兩市全日成交１０４１１億人
民幣，時隔一日後重返萬億元關口，按日增４﹒３％。

＊北水掃貨再創新高，港交所輕鬆變身「啡底股」＊

　　港交所甫開盤便突破５００元關口晉身「啡底股」，更高見５２５元創下歷史新高，尾盤雖
升幅收窄，但仍漲近４％收報５０１元企穩５００元大關，實現五連升。
　　港交所股價接連創新高，港股通的交投亦相當火熱，今日南下資金淨買入港股２６３﹒３５
億元，再次刷新港股通開通以來單日淨買入記錄。截至１月１９日，南下資金已連續２０個交易
日淨買入，連續１２個交易日淨買入額超百億元，且連續第二日淨買入額超２００億元。
　　港股通投資者昨日已明顯追入港交所，全日北水買入成交達２８﹒７億元，佔港交所成交
５５％，北水賣出金額僅１﹒３９億元，單日淨吸資２７﹒３２億元。
　　另外，摩通最新報告亦上調港交所目標價，由４２０元升至５００元，但評級由「增持」降
至「中性」。摩通大潑冷水指出，港交所即使受惠港股成交暢旺，但今明兩年預測市盈率達３７
倍、３５倍，估值漸見昂貴，而且Ａ股期貨推出時間表仍未定，帶來不利風險。

＊恆大提前贖回債券造好，瑞信看好內房首選潤地＊
　　
　　恆大（０３３３３）公布，已安排１６５﹒４５億自有資金，將於２月１０日提前償還
２０２３年到期的１６１億港元可轉股債券本金及相應利息，按此贖回的可換股債券亦將被註銷

　　內地去年提出「三條紅線」，限制房企負債水平，包括剔除預收款後的資產負債率不得大於
７０％、淨負債率不得大於１００％、現金短債比不得小於１倍，而恆大正正是全踩三條紅線。
據統計，從去年９月至今的短短四個月，恆大先後４次均用自有資金提前償還債務，累計償債超
４７７億元。
　　恆大加速減負，刺激該股全日抽升１５﹒７％，報１７﹒２６元，收市價創去年１１月以來
高。
　　瑞信發表報告指，內地１２月房地產銷售按年上１８﹒９％，優於預期；其中按金和首期付
款帶來的銷售收入按年比增長３３﹒２％，幅度令人驚訝。展望２０２１年，相信財富的正面影
響可以部分抵消，因此預計全國房地產銷售量和價值將今年將分別按年下降５﹒６％和３﹒２％
。鑑於市場情緒和預期低迷，瑞信認為開發商在首季將強勁銷售，成為正面催化劑，華潤置地
（０１１０９）仍是首選。
　　內房股今日集體彈起，獲瑞信唱好的潤地今日收漲１０﹒２％，表現冠絕藍籌；融創中國
（０１９１８）飆９﹒３％，碧桂園（０２００７）大升６﹒６％，龍湖集團（００９６０）也
升５﹒６％。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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