《鍾之日記》成交新高三千億，港所破頂見五百

《鍾之日記》１月１９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



香江魚缸今日牛氣衝天，滾滾而來的北水，令恆指一度大升近千點，逼近三萬大關，最高見

２９８４８點，創逾２０個月高位，成交金額３０１５﹒８０億元則創出有紀錄最多。南下資金

今日淨買入港股２６３﹒３５億元，再次刷新港股通開通以來單日記錄。港交所（００３８８）

勢破如竹，輕鬆變身「啡底股」，收報５０１元。

恆指最終收報２９６４２，升７７９點或升２﹒７％。騰訊（００７００）今早曾升至

６７３﹒５元之上市新高，收市倒跌０﹒３％，報６５５元。

祖國股市就略失色，人民銀行結束小額逆回購模式，今日進行８００億元人民幣７天期逆回

購，操作量為踏入新年以來最大。滬深股市早盤靠券商及地產股穩市，助滬綜指半日平開平收，

但到了午後券商板塊升幅消退，Ａ股頃刻下挫，滬綜指曾跌１％，好在尾盤向穩最終跌

０﹒８３％，收報３５６６﹒３８點，，創業板指瀉２﹒０５％。兩市全日成交１０４１１億人

民幣，時隔一日後重返萬億元關口，按日增４﹒３％。



＊北水掃貨再創新高，港交所輕鬆變身「啡底股」＊



港交所甫開盤便突破５００元關口晉身「啡底股」，更高見５２５元創下歷史新高，尾盤雖

升幅收窄，但仍漲近４％收報５０１元企穩５００元大關，實現五連升。

港交所股價接連創新高，港股通的交投亦相當火熱，今日南下資金淨買入港股２６３﹒３５

億元，再次刷新港股通開通以來單日淨買入記錄。截至１月１９日，南下資金已連續２０個交易

日淨買入，連續１２個交易日淨買入額超百億元，且連續第二日淨買入額超２００億元。

港股通投資者昨日已明顯追入港交所，全日北水買入成交達２８﹒７億元，佔港交所成交

５５％，北水賣出金額僅１﹒３９億元，單日淨吸資２７﹒３２億元。

另外，摩通最新報告亦上調港交所目標價，由４２０元升至５００元，但評級由「增持」降

至「中性」。摩通大潑冷水指出，港交所即使受惠港股成交暢旺，但今明兩年預測市盈率達３７

倍、３５倍，估值漸見昂貴，而且Ａ股期貨推出時間表仍未定，帶來不利風險。



＊恆大提前贖回債券造好，瑞信看好內房首選潤地＊



恆大（０３３３３）公布，已安排１６５﹒４５億自有資金，將於２月１０日提前償還

２０２３年到期的１６１億港元可轉股債券本金及相應利息，按此贖回的可換股債券亦將被註銷

。

內地去年提出「三條紅線」，限制房企負債水平，包括剔除預收款後的資產負債率不得大於

７０％、淨負債率不得大於１００％、現金短債比不得小於１倍，而恆大正正是全踩三條紅線。

據統計，從去年９月至今的短短四個月，恆大先後４次均用自有資金提前償還債務，累計償債超

４７７億元。

恆大加速減負，刺激該股全日抽升１５﹒７％，報１７﹒２６元，收市價創去年１１月以來

高。

瑞信發表報告指，內地１２月房地產銷售按年上１８﹒９％，優於預期；其中按金和首期付

款帶來的銷售收入按年比增長３３﹒２％，幅度令人驚訝。展望２０２１年，相信財富的正面影

響可以部分抵消，因此預計全國房地產銷售量和價值將今年將分別按年下降５﹒６％和３﹒２％

。鑑於市場情緒和預期低迷，瑞信認為開發商在首季將強勁銷售，成為正面催化劑，華潤置地

（０１１０９）仍是首選。

內房股今日集體彈起，獲瑞信唱好的潤地今日收漲１０﹒２％，表現冠絕藍籌；融創中國

（０１９１８）飆９﹒３％，碧桂園（０２００７）大升６﹒６％，龍湖集團（００９６０）也

升５﹒６％。



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